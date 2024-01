SAP nomina Emmanuel Raptopoulos

SAP ha nominato Emmanuel (Manos) Raptopoulos Presidente della nuova regione EMEA di SAP. Area che comprende Benelux, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Paesi nordici, Portogallo, Spagna, Turchia, Regno Unito. E inoltre tutto il Medio Oriente e l’Africa.

Raptopoulos sarà responsabile di un’area geografica che conta 14.000 dipendenti in 53 uffici e serve i clienti in 90 Paesi. La regione ricopre un ruolo importante per il business di SAP. La potenza della tecnologia cloud, unita alle possibilità dell’AI, offre un’opportunità unica per promuovere la trasformazione e il valore delle aziende.

Raptopoulos ha ricoperto diversi ruoli di leadership

Entrato a far parte di SAP nel 1998, Raptopoulos ha ricoperto diversi ruoli di leadership in General Management, Vendite, Operations e Consulenza. Questo sia in Europa che in Medio Oriente. Prima di questa nomina è stato Regional President di SAP EMEA South, una parte della più ampia regione EMEA.

Scott Russell, Executive Board e responsabile Customer Success

“Da oltre 25 anni Raptopoulos ha sviluppato le aree di business che si interfacciano con i clienti. Ho fiducia nella sua leadership e so che continuerà a sostenere la crescita e l’innovazione dei nostri clienti in questa regione strategicamente importante per SAP. E’ un convinto sostenitore della voce dei clienti e dei partner ed è un leader empatico e fonte di ispirazione per le persone”.

Soddisfare le aspettative dei clienti

“I nostri clienti hanno grandi aspettative. Si affidano a SAP per gestire i processi aziendali più critici, per trasformarsi digitalmente. E soprattutto per aumentare la loro sostenibilità e per rendere le loro organizzazioni a prova di futuro”. Dice Raptopoulos. “Il prossimo capitolo di EMEA sarà alimentato dall’innovazione accelerata del cloud e dell’AI, sostenuta dal nostro purpose, dalle nostre persone e dalle nostre partnership”.