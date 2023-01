Sanimoda rinnova accordi con Unisalute e Generali

Sanimoda, fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria della Moda, prosegue per il biennio 2023-2024 la collaborazione con i partner assicurativi. Si tratta di UniSalute e Generali per la gestione delle prestazioni sanitarie dedicate agli associati e familiari.

La collaborazione con UniSalute e Generali, primarie Compagnie assicurative italiane, è iniziata nel 2018 e garantisce solidità e serietà per gli associati di Sanimoda.

UniSalute, Compagnia del Gruppo Unipol, è la prima assicurazione sanitaria in Italia per numero di assistiti. Si prende cura ogni giorno della salute di 11 milioni di persone e gestisce le prestazioni di oltre 50 Fondi Sanitari di Categoria. Da oltre 25 anni offre piani sanitari personalizzati con un’ampia gamma di servizi per rispondere a tutte le esigenze di sanità integrativa.

Generali, primo gruppo assicurativo in Italia e leader europeo, è produttore, fornitore e promotore della cultura del welfare, opera in tre direttrici. Iniziative per i suoi 15 mila dipendenti in Italia, soluzioni per imprese assicurate (1 impresa su 4) e progetti per la diffusione e la promozione della cultura del welfare (Welfare Index Pmi).

Salute, Sicurezza, Serenità e Semplicità

I piani sanitari dedicati agli associati di Sanimoda integrano i servizi del SSN e offrono diversi vantaggi.

L’accesso a prestazioni mediche in tempi rapidi, con la possibilità di scegliere in autonomia se rivolgersi al Sistema Sanitario Nazionale. O a medici e strutture private o convenzionate da UniSalute. Per Sanimoda

il risparmio sui costi delle prestazioni perché il pagamento delle spese è parzialmente a carico di Sanimoda

la possibilità di estendere specifiche coperture anche ad alcune categorie di familiari.

Inoltre da oggi i piani presentano nuovi vantaggi per garantire il massimo nella tutela della salute agli iscritti. Ad esempio, scegliere a quale struttura rivolgersi è ora più facile e immediato. Sanimoda ha colto l’occasione di questo rinnovo per fornire maggiori dettagli su alcune prestazioni e per semplificare i meccanismi di rimborso.

Anche i vantaggi per le aziende sono numerosi

Aderire a un fondo sanitario integrativo è il primo modo per fare prevenzione. Quando i dipendenti possono gestire la propria salute con facilità, lavorano con continuità e produttività. La sanità integrativa, infatti, ha un alto valore sociale. Il principio della mutualità permette a tutti i dipendenti di accedere alle cure garantendo una capacità di spesa ben superiore a quanto la singola azienda versa per ognuno di loro.

Con il rinnovo della polizza sanitaria, Sanimoda prende un nuovo impegno, insieme alle Associazioni delle imprese della moda aderenti a Confindustria. E inoltre con i sindacati Filctem CGIL, Femca CISL e Uiltec UIL, con i 230 mila lavoratori e familiari e le oltre 6 mila aziende iscritte. Le novità del rinnovo 2023-2024 sono anche un invito rivolto a tutte le aziende del comparto Moda che non ne fanno ancora parte ad aderire al fondo sanitario di categoria.