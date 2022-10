Alessandro Angelini in Generali Investments

Alessandro Angelini è il nuovo Sales Manager Italy Generali Investments Partners.

Angelini contribuirà al rafforzamento delle strategie di distribuzione e relazione con i clienti sul mercato italiano, facendo leva sulle diversificate soluzioni di investimento offerte dall’ecosistema Generali Investments.

Consolidare le relazioni con le reti partners

Alessandro entra nel team guidato da Gabriele Alberici, Head of Sales Italy di Generali Investments

Partners. Obiettivo: rafforzare il presidio nel segmento wholesale. Il suo ingresso conferma il piano strategico incentrato sul consolidamento delle relazioni verso le reti già partners, e attraverso nuovi piani di sviluppo con

primarie realtà della distribuzione. In questo modo GIP valorizzerà il suo DNA di gestore attivo, fattore

determinante per proteggere i clienti dagli squilibri dei mercati e creare valore.

Il lungo portfolio di Angelini

Prima di entrare in GIP, Alessandro è stato Portfolio Manager in Euromobiliare Advisory SIM, occupandosi di gestioni patrimoniali per i clienti del gruppo. E, prima ancora, come senior analyst. In precedenza, ha

trascorso sette anni in Anima SGR, supportando il team di gestione nella selezione di fondi.

Gabriele Alberici, Head of Sales Italy di Generali Investments Partners

“L’arrivo di Alessandro rafforza la nostra struttura focalizzata sul mercato italiano. Inoltre fornirà impulso

all’affermazione della nostra strategia verso i clienti wholesale. Sforzi tesi a valorizzare le

capacità di investimento specializzate delle nostre boutique, sia nelle asset class liquide che nell’universo degli asset reali e dei mercati privati”.

“Nel contesto attuale i clienti prestano più attenzione a fattori distintivi come qualità e specializzazione, che

continueranno ad essere i driver chiave nella nostra offerta. Con Angelini arricchiamo la squadra dei professionisti che, accumunati da lunga esperienza e radicata conoscenza del mercato italiano, saranno a fianco dei

clienti, facendo leva sulle specializzate competenze gestionali presenti nell’ecosistema Generali Investments”.

Chi è Generali Investments

Generali Investments è un marchio commerciale di Generali Investments Partners parte del

Gruppo Generali, uno dei leader nel settore assicurativo e dell’asset management. Gestisce 583,4 miliardi (fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, 31 dicembre 2021). Con

oltre 1.200 professionisti dell’investimento, offre un portafoglio di competenze specializzate in diversi Paesi. Generali Investments è parte della Business Unit Asset & Wealth Management di Generali. Unit che riunisce sotto un’unica entità le società del Gruppo operanti nell’asset e nel wealth management.