Roberto Vicenzi Direttore in MegaByte Sistemi Informatici

MegaByte Sistemi Informatici, società di consulenza informatica per le aziende, nomina Roberto Vicenzi Direttore Sales & Marketing. Vicenzi svilupparà e implementarà quindi strategie innovative per promuovere i prodotti e servizi forniti da MegaByte. L’attenzione quindi viene rivolta nel consolidare le relazioni con i clienti esistenti e nella creazione di valide opportunità per acquisirne di nuovi.

Il Digital Partner si affida alla pluriennale esperienza di Vicenzi

Vicenzi è stato uno dei soci fondatori di Centro Computer. Il system integrator di Cento (FE) per 38 anni ha contribuito a sviluppare il business e a incrementarne il posizionamento sul mercato. Fino ad accompagnare l’azienda verso l’acquisizione da parte di Project Informatica, avvenuta nel Giugno del 2021, concludendo la collaborazione con il Gruppo nel Dicembre 2022.

Vicenzi, entra in MegaByte, Digital Partner nato nel 1990 che ha sede a Cento (FE)- La città del pittore barocco ‘Il Guercino’ si conferma ottimo partner tecnologico indipendente. Apprezzato dalle imprese di piccole e medie dimensioni che devono affrontare il percorso verso la trasformazione digitale.

Alessandro Gennari, Fondatore e Direttore Generale di MegaByte Sistemi Informatici

“Siamo felici di accogliere Roberto Vicenzi. Il suo approccio centrato sul cliente e la sua straordinaria conoscenza delle ultime tendenze tecnologiche ci aiuteranno a delineare soluzioni personalizzate e all’avanguardia.”

Vicenzi intende proseguire nel percorso di crescita già avviato dalla società per poter garantire a clienti e prospect i migliori benefici dalle nuove tecnologie. Assicurando loro di ottenere una buona riduzione dei costi IT. “In MegaByte ho incontrato persone motivate ad approfondire ogni aspetto legato all’integrazione di tecnologie e soluzioni digitali nelle varie aree aziendali. Sapremo quindi trasferire questo entusiasmo a tutti i clienti, mantenendo una forte attenzione anche al tema della sostenibilità.”

Vicenzi ha già avviato sessioni formative con il team commerciale e marketing

L’intento è quello di rivedere e aggiornare tutti i processi interni e predisporre nuove iniziative che, a partire da settembre, potranno agevolare lo sviluppo del business. Verrà predisposto un calendario di iniziative per l’ultimo trimestre con pianificazione di attività sul territorio per poter incontrare nuovi clienti.

“Mi impegnerò nel traferire le giuste emozioni affinché per ogni collaboratore ogni giorno possa sembrare un giorno nuovo”. Ha concluso Vicenzi. “Spingendo ognuno ad esprimersi secondo le proprie potenzialità e valutando ogni idea capace di trasformarsi in servizio a valore sul cliente.”

MegaByte Sistemi Informatici

Attivo dal 1990 è un Digital Partner e System Integrator con sede a Cento, nella provincia di Ferrara e offre soluzioni integrate per le Pmi. Offre servizi di consulenza, integrazione di sistemi IT, cloud computing, servizi IT specializzati, rivendita di hardware, software, sicurezza IT. E inoltre di outsourcing IT, audit e analisi delle performance dei sistemi IT.