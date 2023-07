Realize ingaggia celebrities, creators, food e lifestyle

Realize Networks, la Talent Media Company operante nel settore del food, wellness e lifestyle, fondata nel 2008 da Pasquale Arria. Chiude il primo semestre del 2023 con ottimi risultati e in vista dell’autunno sceglie di ampliare la propria offerta editoriale e annunciare nuovi ingressi.

Tra i nuovi talent la giornalista Cristina Parodi, l’artista e coreografo Emanuel Lo, la campionessa paralimpica di nuoto Arianna Talamona e, a preservare il mercato food e lifestyle, core dell’agenzia, Elisa Cuore Cucina e Chiacchiere, Francesco Saccomandi, Giuliano Ubezio e Salvatore Izzo.

L’agenzia adotta un modello di business capace di offrire un supporto a 360°. Dall’editoria fino alla televisione e alla content monetization. ambiti che permetteranno ai nuovi ingressi crescere le proprie potenzialità secondo il metodo più aderente alla sfera di loro interesse e relative community.

Sul lato celebrities

Sul lato celebrities, l’agenzia annuncia l’ingresso di Cristina Parodi, giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice di cui curerà l’intera comunicazione. L’obiettivo sarà quello di innovare la sua presenza online arricchendone l’offerta editoriale con l’inserimento di nuovi format.

Sul lato lifestyle

Sul lato lifestyle entrano nella talent agency Emanuel Lo, coreografo e artista poliedrico, che porterà competence più afferente alla sfera artistica. Inoltre Arianna Talamona, nuotatrice paralimpica, attiva nell’ambito di diversity & inclusion, prossima a partecipare al Campionato del Mondo Manchester 2023 a fine luglio.

In ambito lifestyle si aggiungono il dietista dott. Giuliano Ubezio, specializzato nella dietoterapia per soggetti in stato di sovrappeso e obesità. Inoltre ci sarà l’interior designer Salvatore Izzo, il primo a portare in Italia lo stile americano che, sui suoi social, offre tips di arredamento.

La talent agency prosegue il suo rafforzamento anche in ambito food

Il settore di interesse principale per Realize Networks – grazie all’aggiunta nel roster di Elisa Cuore Cucina e Chiacchiere e Francesco Saccomandi, entrambi attivi sui social come creator. Elisa specializzata nel settore food e ricettazione, mentre Francesco nei life hacks legati alla sfera di casa e cucina.

I nuovi ingressi

Cristina Parodi

Nata ad Alessandria, Cristina si laurea in Lettere moderne a Milano per poi diventare giornalista professionista. Dopo essere stata uno dei volti di punta del TG5, dal 1996 diventa conduttrice di diversi programmi di successo, fra cui Verissimo e La Vita In Diretta. Appassionata da sempre di moda e di costume, nel 2020 lancia Crida, un brand d’abbigliamento dedicato a tutte le donne. Testimonial Cesvi da oltre 15 anni, Cristina è attentissima a tematiche quali diritti umani e sviluppo sostenibile.

Emanuel Lo

Nato a Roma nel 1979, è un ballerino, coreografo, cantante e regista. Talento poliedrico e di fama internazionale, ha calcato i palchi di artisti del calibro di Ricky Martin, Robbie Williams e Kanye West. Nel 2010 coreografa l’ultimo X Factor targato Rai. È poi il direttore artistico dei tour di Giorgia, J-Ax e Fedez. Entra ad Amici di Maria De Filippi prima in qualità di giudice nel 2016, poi come professore di hip hop nel 2022. È autore di brani come «Infinite volte», «Oronero» e «Io fra tanti».

Arianna Talamona

Campionessa del mondo di nuoto paralimpico nel 2019 è anche vincitrice di una medaglia d’argento alle paralimpiadi di Tokyo 2020. Laureata in Psicologia, è una content creator che racconta la propria carriera agonistica, la sua attività di divulgatrice e attivista per i diritti delle persone con disabilità e le sue passioni. Nel 2023 è stata selezionata da Meta come Creators of Tomorrow.

Elisa Venturi

Conosciuta come Elisa Cuore Cucina e Chiacchiere è un’ottica di professione e una foodblogger per passione. Inizia a cucinare da bambina insieme alla nonna, diventando ogni giorno più brava. La cucina da lì in poi l’ha sempre accompagnata. L’idea di registrare le sue ricette nasce durante il lockdown, insieme al marito. Elisa ora ha una community molto affezionata che oltre alle sue ricette, apprezza la leggerezza e l’ironia con cui racconta aneddoti divertenti.

Francesco Saccomandi

Classe 72, è un content creator e food blogger. Partendo dal suo amore per la cucina, ha creato la community online dei “FORNOSTAR”, pensata e dedicata a coloro che cucinano con il cuore, proponendo ricette e trucchetti in maniera facile e coinvolgente. Con le sue apparizioni televisive, raggiunge un pubblico sempre più entusiasta di imparare, mentre sui suoi canali social ottiene un ampio gradimento per le coinvolgenti dirette live e i tutorial divertenti.

Giuliano Ubezio

Laureato nel 2003, come dietista a Milano, si specializza nella dietoterapia per soggetti in stato di sovrappeso e obesità, donne in menopausa e pazienti artrosici.​

Per 8 anni gestisce una scuola di cucina amatoriale, potendo così unire la sua passione per la cucina ed il suo lavoro. ​

Si occupa anche di divulgazione scientifica tramite conferenze e seminari oltre a collaborare per la pubblicazione di articoli su vanityfair.it, larepubblica.it e corriere.it.​ Partecipa come ospite tv a programmi, come Detto Fatto, The real Italia e Quelle brave ragazze!

Salvatore Izzo

Classe 1988, vive a Torre del Greco dove ha uno studio di interior design specializzato nell’arredo di case in stile americano. La sua creatività è famelica, costante e insaziabile, per questo ama mettersi alla prova nella progettazione diversi ambienti in cui può dar sfogo alla sua vena creativa.

Sui social ama raccontare con passione il suo lavoro condividendo tips di arredamento sui diversi ambienti della casa.

Su Realize Networks

Prima Talent Agency in Italia ad operare nel mondo del food, oggi Realize Networks è una Talent Media Company che abbraccia tutto il mercato dell’influencer marketing. Unisce l’esperienza di 15 anni di talent management con un approccio innovativo, tecnologico e data driven. Guidata da Pasquale Arria, idea e realizza progetti di Branded Entertainment e Branded Content per comunicare marchi e prodotti e gestire una rosa di personaggi legati al food, al lifestyle e al wellness. Adotta un modello di business che sviluppa l’intero asset dei propri assistiti a 360°, dall’editoria alla televisione, dalle vendite on line all’e-learning, passando per la content creation e la content monetization.