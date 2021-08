Radio Studio Più diretta da mostra del cinema di Venezia

Radio Studio Più per il secondo anno consecutivo, trasmetterà dalla 78 esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia, dal 1° all’11 Settembre.

La Dance Station D’Italia, sarà in diretta dalla terrazza dell’Hotel Savoia & Jolanda a pochi passi da piazza San Marco. Da lì il giornalista e conduttore Alex Intermite sarà in onda dalle 12.00 alle 14.00 per far vivere le emozioni di uno dei più rinomati eventi culturali a livello mondiale.

Radio Studio Più accenderà i riflettori sul Cinema per connettere gli ascoltatori con la loro passione per il cinema. Anche dal 19 settembre con la partenza della terza stagione del programma Il Cinema visto alla Radio, in onda la domenica alle 12.00 con Alex Intermite.

Radio Studio Più la Dance Station d’Italia, è nata nel 1979 come trasmissione di musica da discoteca (dance, house e commerciale). Radio Studio Più nel corso degli anni ha allargato la propria area di copertura diventando una Superstation ascoltata in FM in Italia e Ibiza. Oltre che in DAB in molte regioni d’Italia, in radiovisione sulla propria App scaricabile gratuitamente nei digital store.

E in tv sul DDT canale 849 in Lombardia, 621 in Sicilia, nelle smart Tv e nei dispositivi smart home (chromecast, alexa, google home). Nonché sulle hbbTV e sui canali delle maggiori tv regionali.

