Pricer partner di Zollner AG

Pricer apre una nuova linea di produzione in Germania. Obiettivo: aumentare la capacità e la flessibilità produttiva, migliorare la customer satisfaction, e diventare la prima scelta del mondo retail nell’automazione e nella comunicazione a bordo scaffale.

Per mantenere la massima qualità del prodotto, Pricer ha stretto una collaborazione con Zollner. Il provider globale di servizi di produzione di componenti e gruppi elettronici (EMS – Electronics Manufacturing Services) ha sede in Germania. La nuova linea di produzione nello stabilimento di Zollners a Untergschwandt, in Rattenberg (Baviera), è operativa per la messa a punto e il periodo di ramp-up.

Le prime consegne sono previste per la fine di aprile

La linea di assemblaggio automatizzata per la produzione di etichette elettroniche da scaffale realizzerà le etichette SmartTAG Power. Inoltre porterà a un aumento sostanziale della produzione totale di Pricer. Grazie alla scalabilità della capacità produttiva, la struttura sarà in grado di gestire qualsiasi crescita. La linea di assemblaggio viene fornita dal reparto automazione di Zollner in collaborazione con uno specialista esterno in factory automation.

“Pricer e Zollner hanno fondato la loro partnership strategica con l’obiettivo di rendere possibile una realizzazione efficiente di etichette elettroniche innovative in Europa”. Ha detto Martin Eisenhart, Senior Vice President Business Division Electronics E3 di Zollner. “Il coordinamento sistematico tra lo sviluppo del prodotto e l’ingegneria industriale ha reso possibile una soluzione automatizzata, dall’elettronica fino al prodotto finale. Questo traguardo ha spianato la strada alla produzione nella regione target dell’Europa a costi competitivi. Ma non solo. Anche tempi di consegna brevi e la migliore flessibilità possibile della supply chain”.

Cresce l’interesse dei retailer per l’automazione a bordo scaffale

“Notiamo un enorme interesse da parte dei principali retailer nei confronti dell’automazione a bordo scaffale. E delle soluzioni di comunicazione basate su etichette elettroniche intelligenti. Molti dei mercati in crescita strategicamente importanti, che abbiamo identificato, sono europei. E’ estremamente soddisfacente poter offrire a questi clienti una maggiore flessibilità nella fornitura con tempi di consegna brevi e una minore carbon footprint “. Ha detto Magnus Larsson, Presidente e CEO di Pricer.

Un vantaggio anche per i clienti italiani

“L’apertura della linea di produzione in Germania rappresenta un grande vantaggio anche per i nostri clienti italiani. Avranno modo di ricevere i loro ordini con tempi di consegna più veloci, senza rinunciare alla qualità dei nostri prodotti assicurata anche dagli alti standard tedeschi. L’Italia si contraddistingue per il forte interesse verso i temi della digitalizzazione in grado di migliorare la shopping experience. Gli effetti di questa nuova apertura saranno molto ben accolti dai clienti e prospect italiani”. Ha detto Michael Cacciatore, Country Manager Pricer Italy.

L’impianto, che si sviluppa su una superficie di 5429 mq, era già esistente ed è stato riadattato alle esigenze di Pricer. Il progetto è stato realizzato in circa due anni, di cui 6 mesi per la costruzione della linea di produzione. La capacità di assemblaggio finale in Europa integrerà gli attuali impianti di produzione di Pricer in Asia. Secondo il programma, l’impianto raggiungerà la piena capacità produttiva entro la fine del secondo trimestre 2023.

Chi è Zollner

L’azienda a conduzione familiare con sede a Zandt si è affermata tra i primi 15 fornitori di EMS al mondo. E’ leader di mercato in Europa nel settore dei servizi di produzione elettronica. Fondata nel 1965 come ditta individuale, è cresciuta organicamente fino a diventare un attore globale con oltre 13.000 dipendenti con 24 sedi in tutto il mondo. Offre soluzioni di sistema intersettoriali in tutto il mondo. La sua gamma di servizi di produzione elettronica copre l’intero ciclo di vita del prodotto. Dallo sviluppo, consulenza, produzione, gestione della supply chain e all’assistenza post-vendita. I suoi clienti, che provengono da sette diversi settori, includono le migliori aziende globali e piccole e medie imprese.

Chi è Pricer

Pricer è un’azienda tecnologica leader a livello globale che serve il mercato dello smart retail, con soluzioni digitali in-store che migliorano sia le prestazioni del Pv che la shopping experience. Offre le basi per la comunicazione in-store e l’efficienza. La piattaforma offre i vantaggi di 30 anni di esperienza nell’implementazione ed è veloce, solida, interconnessa e scalabile. Pricer è stata fondata in Svezia nel 1991 ed è quotata al Nasdaq di Stoccolma.