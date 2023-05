Ad Avellino A.Capaldo presenta le etichette elettroniche Pricer

In occasione dell’evento CLAB 2023, A. Capaldo Spa mostrerà ai propri clienti le funzionalità e le peculiarità delle etichette elettroniche Pricer con le telecamere a bordo scaffale.

Pricer Italy partecipa a CLAB 2023, l’evento b2b – in programma ad Avellino i prossimi 20 e 21 maggio – organizzato da A. Capaldo Spa. Il leader nazionale nella distribuzione di articoli di ferramenta, giardinaggio, utensileria, fai da te e arredo garden presenterà Pricer ShelfVision.

Le ESL Pricer sono già presenti nei diversi punti vendita e magazzini. Ora con Pricer ShelfVision, la telecamera di monitoraggio degli scaffali abilitata all’AI sarà possibile avvisare automaticamente lo staff di vendita su quando rifornire. Ma non solo. Anche riorganizzare i prodotti o effettuare nuovi ordini.

Michael Cacciatore, Country Manager Pricer Italy

“Siamo lieti di partecipare a CLAB 2023. E’ una grande opportunità far conoscere ai clienti di A. Capaldo Spa le funzionalità delle ESL implementate con Pricer ShelfVision. Ne deriva una maggiore automazione del pv che porta ad un rilevante risparmio di tempo del personale e a maggiori profitti. Le etichette elettroniche intelligenti, grazie al sistema di comunicazione ottica senza fili, assicurano una durata elevata. Inoltre una particolare attenzione alla sostenibilità e alla salute. Oltre che si contraddistinguono per la mancanza di interferenze, per affidabilità e per velocità. Le ESL rappresentano lo strumento ideale per ottimizzare le strategie di dynamic pricing e gestirle in maniera efficace. L’integrazione con la telecamera a bordo scaffale è un passo ulteriore per contrastare la possibile perdita di profitto causata dalla mancanza di un prodotto”.

Sergio Capaldo, direttore generale A. Capaldo Spa

“La qualità del servizio che offriamo ai nostri clienti è la nostra Stella Polare. Pensiamo che il suggerimento del partner DF Sistemi – di integrazione della soluzione di etichette elettroniche Pricer – fosse strategico. Questo in virtù del suo sistema di comunicazione ottico senza interferenze e dalle mille possibili evoluzioni. Come, per esempio, l’uso del flash, con la sua attivazione immediata, la geolocalizzazione e la loro telecamera. Quest’ultima è stata oggetto di diverse implementazioni con lo scopo di poterle trasferire ai nostri clienti. L’evento è solo il culmine di diversi mesi di lavoro orchestrati a 4 mani tra noi, Pricer e il suo partner DF Sistemi”.

Il CLAB 2023, giunto alla seconda edizione, si sviluppa su una superficie di 11.000 mq: coinvolgerà 178 espositori e attende oltre 8.000 presenze per almeno 2.500 punti vendita da tutta Italia.

Chi è Pricer

Fondata in Svezia nel 1991 e quotata al NASDAQ Stockholm è leader a livello globale nelle soluzioni digitali in-store volte a migliorare sia le prestazioni del punto vendita. E’ l’unico fornitore di etichette elettroniche per scaffali (ESL) al mondo a sfruttare la tecnologia di comunicazione ottica senza fili (Optical@Pricer). Questo per fornire ai distributori una piattaforma veloce, solida, affidabile, scalabile e interconnessa. Grazie alla continua innovazione.

E’ presente in più di 70 Paesi nei 5 continenti, e supporta da 3 decenni i principali attori della grande distribuzione in Italia e nel mondo (Coop, Conad, ICA, Metro, Carrefour, Leroy Merlin, Castorama, ecc.). In totale più di 22.000 clienti sono dotati di etichette elettroniche Pricer e della sua soluzione Suite4Pricer. Attualmente annovera nel mondo oltre 280 milioni di etichette attive. Con 9 sedi, l’azienda conta più di 200 dipendenti.