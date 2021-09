Poke House conquista Notting Hill

Poke House, il brand leader del poke in Europa, dopo l’acquisizione della catena londinese Ahi Pokè la scorsa primavera, apre il suo primo store nel Regno Unito. Così porta l’anima californiana e il gusto hawaiano nel cuore di Notting Hill, quartiere amato da turisti e local.

L’apertura a Londra, a due passi dalla celebre porta blu dell’appartamento dello squattrinato Hugh Grant è un importante step del percorso di internazionalizzazione realtà italiana. La società è nata dalle menti di Matteo Pichi e Vittoria Zanetti.

I poke lover italiani invadono la Portobello House

Dopo l’espansione in Spagna, Portogallo, Francia e in Olanda, annunciata lo scorso giugno con l’ingresso nel capitale di Poké Perfect, Poke House ha debuttato nel mercato UK. All’inaugurazione anche Lottie Moss, sorella di Kate, DJ Alex Mytton e Jessica Woodley. L’apertura al pubblico è stata organizzata in collaborazione con South City Market, uno dei tattoo studio più famosi e cool di Londra. I primi clienti della nuova Portobello House sono stati omaggiati con un tatuaggio, scelto tra una selezione di disegni appositamente progettati per l’occasione e realizzato in tempo reale. I Poke House Lover che si sono fatti tatuare il logo del brand sono stati premiati con poke gratis a vita!

Matteo Pichi co-Founder e ceo di Poke House

“Siamo felici di aprire le porte della nostra prima House a Londra e diffondere la food philosophy di Poke House anche nel Regno Unito. Continuiamo ad espanderci in Italia, – dove contiamo 33 locali – selezionando solo le migliori destinations. Con Londra portiamo il nostro innovativo format fast-casual in ogni grande città europea”.

Vittoria Zanetti co-founder di Poke House

“Arriviamo a Londra portando un’esperienza di fast casual unica e fuori dall’ordinario. Un ambiente easy e rilassante che richiama le piante tropicali e gli arredi naturali, le atmosfere accoglienti tipiche delle città californiane. Un rifugio perfetto nel cuore della metropoli, ma al tempo stesso lontano dal caos della City. Un luogo dove assaporare le esotiche e coloratissime bowls. Un mix esplosivo di pesce crudo a cubetti, riso, frutta e verdura di prima qualità e salse preparate con ricette segrete. Abbiamo inserito nel menu di Portobello House una bowl pensata per i gusti della clientela UK. Heat Wave – a base di quinoa tricolore, juicy salmon, avocado, cetriolo, cipolla rossa, spicy mayo, coriandolo e sesamo”.

Californian soul, Hawaiian taste

Nato dal sogno di due amici – Matteo Pichi, classe 1986, e Vittoria Zanetti, classe 1991 – la società si propone di portare un angolo di California in città. Un’ offerta culinaria, con signature che si ispirano alle ricette della West Coast, sia nello stile sia nel gusto. Le poke bowl rivisitate in chiave californiana e arricchite da salse preparate rigorosamente in “House”, possono essere composte in autonomia.

