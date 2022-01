PayPlug introduce il pagamento rateale

PayPlug lancia anche in Italia il metodo di pagamento rateale diventato essenziale per consentire ai commercianti di essere sempre più competitivi.

Il pagamento a rate, Buy Now Pay Later (BNPL), è uno dei servizi più richiesti da parte di chi acquista online, al pari della consegna a domicilio e dell’assistenza post vendita. Una modalità apprezzata da 4 italiani su 10. Un metodo fondamentale per i merchant che nell’ultimo anno e mezzo hanno cominciato a valorizzare sempre di più l’e-commerce.

PayPlug estende la funzionalità Pay Later già presente nel mercato francese che ha consentito agli esercenti che l’hanno adottata di aumentare del 10% il volume d’affari. E del 45% il carrello medio.

Pensata per supportare le PMI italiane consente agli esercenti di proporre ai loro clienti l’opzione di pagare in 3 o 4 comode rate per ordini da 100 a 3.000 euro. Pagamenti effettuati con carte di credito, di debito, e PostePay. Una scelta che va incontro alle esigenze del mercato italiano, dove l’utilizzo delle carte prepagate è cresciuto del 31,6% nel 2021.

Buy Now Pay Later aiuta gli esercenti a fidelizzare i consumatori e a intercettare un nuovo pubblico, è proposta da PayPlug in collaborazione con Oney. Soluzione di pagamento, di finanziamento e di assicurazione e partner di PayPlug dal 2019 sul territorio francese, Oney risponde oggi ai bisogni di più di 9 milioni. Ha 35 anni di esperienza e i suoi 10.000 pv in 7 paesi, garantendo affidabilità e sicurezza, come testimoniano il punteggio NPS pari a +77 e clienti come Norauto e Saldi Privati.

La partnership PayPlug x Oney permette agli esercenti di offrire l’opzione di pagamento a rate senza doversi assumersi il ​​rischio di mancato pagamento. Gli e-merchants riceveranno immediatamente l’intero importo dell’ordine sul proprio account PayPlug che coprirà anche le frodi e gli insoluti.

PayPlug ha un plafond di 3.000 euro e permette da un lato al cliente di non prolungare il pagamento su più mesi con importi troppo bassi. Dall’altro aumenta il carrello del consumatore, che viene allo stesso tempo fidelizzato. Oney in Italia ha registrato un aumento del carrello medio degli esercenti che utilizzano la funzione di pagamento in micro-rate.

Chi è PayPlug



PayPlug è una soluzione per i pagamenti online per le Pmi. E’ completamente personalizzabile, per rispondere alle diverse esigenze dei merchant e creare esperienze d’acquisto di valore. Fondata nel 2012 e utilizzata da oltre 10.000 clienti, è compatibile con le principali piattaforme di e-commerce (Magento, WooCommerce, Shopify, PrestaShop). Dal 2017 è parte di Natixis Payment Solutions all’interno di Groupe BPCE. Registrata come Istituto di Pagamento, è riconosciuta presso l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) e dalla Banca di Francia. Possiede la certificazione PCI DS

