Panasonic heating & ventilation revolution

Panasonic Heating & Ventilation Air Conditioning Europe (PHVACEU) ha assunto un nuovo assetto organizzativo.

La società è passata a un nuovo sistema di società operative il 1° aprile 2022, con Holdings Corporation che funge da holding cui fanno capo 8 società. Il nuovo assetto è finalizzato a garantire una maggiore autonomia a ciascuna divisione. E inoltre garantire una migliore specializzazione in ogni settore e una maggiore attenzione al cliente.

Panasonic Heating & Ventilation una nuova divisione internazionale

E’ stata creata la divisione Heating & Ventilation Air Conditioning Europe e ne sono state definite le posizioni di vertice del management Europeo. Andrea Cetrone entra a far parte del management europeo di Panasonic Heating & Ventilation Air Conditioning in qualità di Regional Director South East Europe. Da 10 anni ormai in Panasonic Cetrone avrà il compito di coordinare e sviluppare il business della divisione Heating & Ventilation Air Conditioning in Italia. Ma anche in Est Europa, Grecia, Malta e Cipro oltre alla gestione operativa e rappresentanza legale delle branch locali di Marketing Europe GmbH.

Nuovi ruoli e vertici in Panasonic Heating & Ventilation

Il nuovo Regional Director South Europe potrà contare anche sul supporto di Alfredo Meazza, nuovo Country Manager Italia, Grecia, Malta e Cipro. E inoltre si avvarrà di Alessandro Zenoniani. Quest’ultimo designato per il ruolo di Sales Manager della Divisione in Italia. Alfredo Meazza è approdato in Panasonic Italia nel 2015 con le mansioni di Sales Manager Heating and Cooling Solutions. Alle spalle una lunga esperienza maturata in 30 anni di attività nel settore. Analogo il percorso professionale di Alessandro Zenoniani, entrato in Panasonic Italia nel 2016 con l’incarico di Sales Area Manager.

Il Gruppo Panasonic ha registrato un fatturato netto consolidato di 54,02 miliardi di Euro (6.698,8 miliardi di yen) per l’esercizio chiuso al 31 marzo 2021. Impegnato a migliorare il benessere delle persone, il Gruppo è unito nel fornire prodotti e servizi di eccellenza per consentirvi di Vivere al Meglio