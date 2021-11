Paltel aggiorna la rete con Juniper Networks

Juniper Networks è stata scelta da Paltel Group, compagnia di Tlc palestinese, per l’aggiornamento e lo sviluppo di parte della sua rete e dell’infrastruttura.

Le due organizzazioni lavoreranno insieme per progettare e implementare una infrastruttura all’avanguardia. Paltel e il suo braccio mobile JAWWAL sono focalizzate sulla qualità dell’esperienza digitale dei propri utenti. Attraverso nuovi servizi innovativi per i clienti domestici e internazionali in ambito voce, dati e video.

Paltel utilizza la sua rete per fornire banda larga fissa e mobile, servizi a valore aggiunto, connettività internet per aziende, servizi di comunicazione dati e peering internazionale. La società ha deciso di migliorare la propria infrastruttura e investire in una banda larga all’avanguardia. Inoltre nell’international gateway e nel provider edge per garantire una piattaforma coesa, agile e scalabile a supporto delle operazioni fisse e mobili.

Juniper costruisce architetture trasformazionali utilizzando soluzioni aperte che, grazie all’automazione, permettono la realizzazione di efficienze operative ed esperienze di alta qualità.

La nuova infrastruttura data center è stata costruita usando gli switch Juniper QFX Series, scelti da Paltel per usufruire di alti livelli di automazione di rete. E inoltre per supportare i requisiti di trasferimento veloce e sicuro dei dati lungo tutta l’infrastruttura.

Paltel chiedeva che il suo investimento fosse protetto per il futuro. Juniper ha permesso di costruire una rete di base con la possibilità di crescere ed evolvere rapidamente, anticipare gli imprevedibili cambiamenti della domanda degli utenti. E in più gestire il continuo aumento di capacità determinato dal consumo di video e di contenuti.

Ammar Aker chairman di Paltel Group

“Paltel considera le comunicazioni digitali un elemento fondamentale e non negoziabile per le comunità che serviamo. Pertanto, la piattaforma di rete deve essere più di un semplice insieme di prodotti. E’ in effetti l’abilitatore di un’esperienza digitale di qualità tanto per il business quanto per la condivisione di informazioni, istruzione, intrattenimento, servizi pubblici, e vita familiare”.

Rami Rahim ceo di Juniper Networks

“Scalabilità e performance sono attributi importanti. La necessità di soddisfare le aspettative e i bisogni digitali di oggi ha generato una domanda sempre più complessa da gestire per la rete. Ciò ha portato i fornitori di servizi smart a concentrarsi sulla semplicità operativa. L’assicurazione di qualità del servizio grazie all’automazione, il vero elemento di cambiamento. Non ci limitiamo a costruire reti migliori, ma vogliamo rendere globalmente migliore l’esperienza”.

