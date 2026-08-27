Oxylabs arriva al summit del 3 sette,bre a Praga in un momento decisivo della sua storia. A luglio l’azienda ha annunciato un investimento da 130 milioni di dollari da parte di Warburg Pincus, che ha portato la valutazione a 3,6 miliardi. E consolidato Oxylabs come uno dei nuovi unicorni europei più rilevanti. Un risultato che la colloca al secondo posto tra le scaleup lituane per valore, subito dopo Vinted. E che conferma la straordinaria crescita dell’ecosistema tech del Paese, aumentato di 39 volte nell’ultimo decennio: il ritmo più rapido dell’Europa centro‑orientale.

Regolamentare ciò che non si conosce significa limitarne le potenzialità

Il ceo Vytautas Savickas è una delle voci più ascoltate nel dibattito sull’intelligenza artificiale, le infrastrutture web e la regolamentazione tecnologica. In recenti conversazioni con Sifted, Bloomberg TV Bulgaria e ComputerWeekly, Savickas ha sottolineato come l’Europa rischi di frenare la propria competitività. Per colpa di un approccio normativo troppo anticipato rispetto allo sviluppo delle tecnologie emergenti. Ha spiegato che regolamentare ciò che non si conosce ancora significa limitare l’innovazione prima che possa esprimere il proprio potenziale, creando un divario con Stati Uniti e Cina.

Oxylabs è oggi uno dei principali fornitori globali di infrastrutture per la raccolta dati, utilizzate dai più grandi laboratori di intelligenza artificiale. La società, fondata nel 2015, ha costruito un ecosistema di web intelligence basato su fonti etiche e diversificate. Ha collaborato con decine di aziende Fortune Global 500 la realtà europea a più rapida crescita nel settore secondo la FT 1000.

Savickas porta con sé oltre dieci anni di leadership nel mondo tech, tra B2C, B2B, SaaS e sviluppo prodotto. Le sue analisi su AI, data ethics, e‑commerce e marketing digitale sono pubblicate regolarmente sulle principali riviste di settore. La sua presenza al summit offre l’occasione di approfondire temi cruciali: il ruolo dell’Europa nell’AI, la crescita delle infrastrutture dati, la maturazione del mercato CEE e le nuove sfide normative.

Per una visione più ampia del contesto lituano, saranno disponibili anche esperti di Unicorns Lithuania, Invest Lithuania, Innovation Agency e Go Vilnius, che possono contribuire a raccontare una delle storie di crescita più sorprendenti dell’Europa tecnologica contemporanea.