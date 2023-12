NIQ nomina Enzo Frasio Ad Italia

NIQ nomina Enzo Frasio nuovo Amministratore Delegato per l’Italia. Nel suo nuovo ruolo sarà responsabile delle strategie di crescita e della leadership di mercato di NIQ e GfK nel Paese.

Frasio guiderà il business delle due aziende nei settori del Largo Consumo e dei beni Tecnologici e Durevoli

Supervisionerà quindi l’attività commerciale, collaborando con Produttori, Retailer e Brand nello sviluppo e nell’implementazione di soluzioni che li aiutino a crescere e a raggiungere i loro obiettivi.

Le due aziende insieme saranno anche in grado di offrire ai clienti la visione più completa del comportamento dei consumatori. Questo grazie a una combinazione unica di Panel Consumatori, Panel Retail per la rilevazione delle vendite al dettaglio. Inoltre Insight sui consumatori, Piattaforme Dati avanzate e altre soluzioni – su tutti i canali, dall’e-commerce ai supermercati, dai negozi specializzati all’out-of-home.

Chi è Enzo Frasio

Milanese, laureato all’Università Bocconi, Frasio è entrato in GfK più di 20 anni fa maturando una solida esperienza commerciale e manageriale. Nel 2017 è stato quindi nominato Presidente del CdA, Ad di GfK Italia e responsabile di GfK Grecia. Il suo impegno si è concentrato sul consolidamento dell’organizzazione interna per offrire ai clienti servizi a sempre più alto valore aggiunto, concreti e organici. A dicembre 2023 poi è stato eletto Presidente di Assirm, l’Associazione che riunisce le aziende italiane che svolgono ricerche di mercato, sondaggi di opinione e ricerca sociale. Enzo è basato a Milano e riporta a Emilie Darolles, Presidente NIQ per l’Europa occidentale.

Chi è NIQ

NIQ, Azienda leader a livello mondiale nel settore della Consumer Intelligence, rivela nuovi percorsi di crescita ai distributori e ai produttori di beni di consumo. Nel 2023, GfK si è unita a NIQ. Due leader di settore che assieme offrono una copertura globale senza precedenti.

E’ una società di Advent International che opera in oltre 100 mercati, coprendo più del 90% della popolazione mondiale.