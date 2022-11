Michel Ruefenacht, VP of Marketing di Cyber Guru

Cyber Guru, piattaforma di formazione in Cybersecurity Awareness fa spazio a Michel Ruefenacht, che ricoprirà il ruolo di Vice President of Marketing. Si tratta di un passo nel processo di consolidamento e crescita di Cyber Guru, che ha già formato mezzo milione di dipendenti in 180 aziende italiane.

Rendere le società più scalabili guidandone l’espansione internazionale

Ruefenacht, con più di 20 anni di esperienza, molti dei quali maturati in startup e società di cyber sicurezza, ha sviluppato le sue competenze in ambito internazionale. Lavorando per aziende statunitensi e europee. Si è distinto nel settore per essere un abile regista di operazioni strategiche di crescita commerciale. Ha ricoperto svariate cariche dirigenziali a livello globale e regionale nel marketing & sales in ambito B2B. Obiettivo: rendere le società più scalabili guidandone l’espansione internazionale. Laureato in Informatica presso l’Università di Scienze Applicate di Friburgo, ha conseguito un MBA in Marketing, Leadership e Finanza presso la Business School di Losanna.

Un secondo rounf finanziario per Cyber Guru

Il principale obiettivo di Ruefenacht è quello di aiutare a portare a termine un secondo round finanziario che possa permettere all’azienda di supportare la seconda fase della sua crescita. La prima raccolta di capitale, chiusa nel 2021, ha visto la partecipazione di due fondi specializzati in società early stage, P101 Ventures e Adara Ventures. Il finanziamento è stato di 3,6 milioni di euro. Cyber Guru avvia un processo di espansione internazionale che ne rafforzerà la presenza in Francia, Spagna, Germania e Regno Unito.

Cyber Guru continuerà ad investire per rendere più ingaggianti ed efficaci i contenuti della piattaforma assicurando una formazione permanente delle risorse. Offrirà strumenti di e-learning sempre più performanti. Michel Ruefenacht riporterà direttamente a Gianni Baroni, co-fondatore e CEO di Cyber Guru.

Come difendersi dagli attacchi informatici

“La sua nomina si inserisce nel nostro disegno di portare anche oltre confine il nostro innovativo metodo di protezione dalle minacce cyber. Metodo centrato sull’idea di contribuire al processo di trasformazione digitale. Abilitando le persone ad agire in modo sicuro e diventare per le aziende la prima e più efficace linea di difesa dagli attacchi informatici”. “Cyber Guru è nata nel 2017 sulla base di una concreta richiesta del mercato, allora non soddisfatta adeguatamente dalle soluzioni già esistenti. Abbiamo creato una formazione che all’epoca andava oltre ai limiti di ciò che già esisteva, e che permette ai dipendenti, tanto di aziende multinazionali quanto di PMI, di acquisire una conoscenza permanente. Al momento la formazione che proponiamo ha convinto 180 società che hanno trasformato il famoso ‘fattore umano’ da anello debole della catena difensiva a prima linea di difesa”.

Integrità, passione, innovazione

“La cultura aziendale generata da valori fondanti come integrità, passione, innovazione, qualità del servizio e rispetto tra colleghi distingue Cyber Guru nel panorama della Cyber Security. Fattori che mi motivano nell’assumere questo incarico e ad affrontare con slancio e determinazione questo ambizioso obiettivo di crescita ed espansione internazionale”. Ha detto Michel Ruefenacht, Vice President of Marketing di Cyber Guru.