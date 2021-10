Medicinali pagati a rate con Scalapay

Contacta Pharmacy sottoscrive un accordo con Scalapay che consente di pagare i prodotti venduti dalle farmacie clienti di Contacta Pharmacy in tre rate. La soluzione è frutto dell’accordo con la fintech Scalapay che sta trasformando il mondo dei pagamenti online e in-store. L’accordo permette agli acquirenti di ricevere i prodotti/servizi immediatamente, pagandoli in tre soluzioni, senza interessi.

La soluzione è già utilizzata da centinaia di migliaia di clienti, per oltre 3000 brand disponibili. Scalapay è disponibile anche in-store in oltre 4.000 negozi e da oggi grazie all’accordo con Contacta Pharmacy arriva in farmacia.

Franco Ciriello ceo di Contacta Pharmacy

“Abbiamo ottenuto un risultato importante che rafforza la nostra piattaforma e il nostro modello di business che da oggi si dota del servizio fornito dalla start-up tra le più note del momento. L’accordo sottoscritto con Simone Mancini, founder e ceo di Scalapay, consentirà a tutti i clienti della farmacia di pagare in 3 rate prodotti e servizi caricati a carrello dell’App”.

Con Scalapay per essere vicini ai clienti

“Vogliamo permettere ai nostri clienti farmacisti di dare un segnale di vicinanza alla propria clientela. La soluzione di Scalapay consente di pagare subito solo 1/3 del totale a carrell. Ci è sembrata la scelta corretta e coerente con la nostra politica aziendale. Un gesto che significativo verso un settore, quello dell’health care, oggi più che mai sotto i riflettori e in estrema difficoltà”. Lo ha detto Nicola Raugia cio di Contacta Pharmacy.

Chi è Contacta Pharmacy

E’ una start up che rappresenta un ecosistema di servizi a favore della farmacia che si propone di “portare la clientela nelle farmacie per aumentarne la pedonabilità sfruttando il digitale”. Si propone di digitalizzare la farmacia italiana fornendo soluzioni digitali e aumentando i servizi a disposizione del cliente. Il suo modello di business prevede soluzioni custom in white label in cui il marchio della farmacia è ciò che trovi negli stores IOS e ANDROID. Dalle soluzioni offerte in App quali ordine prodotti, prenotazione servizi, la consegna a domicilio dei farmaci, aderenza terapeutica.

