Scalapay raccoglie capitali Series A

Scalapay è una delle principali soluzioni di pagamento dell’Europa meridionale. Aiuta più di 3.000 aziende partner a crescere e i loro clienti a vivere esperienze d’acquisto attraverso dei pagamenti dilazionati senza costi. Ha raccolto 155 milioni di dollari di equity funding nell’ambito della tornata di investimenti Series A. Il round è stato capitanato da Tiger Global, con la partecipazione di Baleen Capital e Woodson Capital. I nuovi investitori si vanno ad aggiungere a quelli già esistenti come Fasanara Capital e Ithaca Investments.

Il metodo alleggerisce la scelta e la spesa nell’immediato, grazie al fatto di poter suddividere il totale in 3 importi mensili. Consente alle aziende di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio, il loro prodotto o servizio, e di avere più clienti. La spesa media aumenta del 48% e le conversioni al checkout crescono dell’11%. Inoltre, Scalapay genera oltre 1m di visite al mese per i siti partner.

“Scalapay è diventato un importante operatore nel campo dei pagamenti europei e nel settore BNPL”, commenta Alex Cook, partner di Tiger Global. “Siamo impressionati dal processo di sviluppo del prodotto e dalla dedizione messa nell’aiutare le aziende partner. Siamo entusiasti di supportare Scalapay nelle prossime fasi della sua crescita e nelle Series A.”

I nuovi fondi saranno destinati alla crescita del team e della Series A

A luglio, Scalapay ha nominato come Dg Pingki Houang, in precedenza Dg di ShowroomPrive e chief executive di FashionCube (uno dei più grandi retailer omnichannel europei). Inoltre ha incaricato Arlene Reynolds, in precedenza responsabile global operations di Just Eat di supervisionare le attività e l’espansione. I finanziamenti contribuiranno inoltre a incrementare la dimensione internazionale e a lanciare nuovi prodotti per sostenere gli esercizi commerciali nei settori del lusso, della moda e dei viaggi.

“Se nomi come Klarna e Afterpay hanno lanciato conti di deposito e si sono addentrati nell’universo bancario, l’entusiasmante piano d’azione di Scalapay è focalizzato con precisione sull’aiutare i merchant. Per loro nuove customer experiences che incrementano la conversione. Stanno sfruttando il BNPL in modo del tutto nuovo”. Osserva Francesco Filia, ceo di Fasanara Capital.

La società è stata creata nel 2019 da Simone Mancini e Johnny Mitrevski, a cui si sono uniti, nelle fasi iniziali, Raffaele Terrone, Daniele Tessari e Mirco Mattevi. Dal lancio, Scalapay ha aperto i suoi servizi in Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Finlandia, Belgio, Olanda e Austria. In 2 anni sono stati raccolti 203 milioni di dollari in totale. Il loro team raddoppia, arrivando a oltre 150 persone da gennaio 2021.

Simone Mancini co-founder e ceo

“Uno dei modi in cui vogliamo contribuire a mantenere l’attenzione verso le piccole cose è attraverso la ridefinizione della dolce vita, intesa come il rallentare e prestare attenzione alle cose belle. Apprezzare dei piccoli momenti di piacere, poter indossare il profumo preferito, vivere un weekend romantico, fare un regalo a una persona alla quale vogliamo bene.”

Scalapay è un riferimento importante nel settore moda. E’ sponsor ufficiale della Milano Fashion Week, la settimana della moda milanese, per il periodo 2021-2023. Marchi come Alberta Ferretti, Moschino, Philosophy, MSGM, Luisa Spagnoli e molti altri retailer multi-brand lo hanno scelto.

La soluzione di pagamento di Scalapay ha avuto un impatto immenso su oltre 3.000 brand partner, e la piattaforma è diventata uno dei metodi di pagamento più utilizzati in Europa meridionale. E’ la prima soluzione di pagamento della classifica di Trustpilot per quanto riguarda la soddisfazione del cliente

