Mazars affianca Primetals Tech. per un carve-out

Il gruppo specializzato in servizi di audit, tax e advisory, Mazars, ha supportato Primetals Technologies Limited nella cessione di Primetals Technologies Italy a Callista Private Equity.

Consulenza per un importante carve-out paneuropeo

Mazars è stata incaricata di eseguire la vendor due diligence nonché l’m&a leid advisory. Un mandato importante per il quale ha creato un gruppo congiunto di consulenti italiani e britannici che hanno lavorato per gestire il progetto. E con il coordinamento di altri professionisti, tra cui Hogan Lovells (consulenza legale) e Lockton’s (brokeraggio assicurativo). Un’operazione articolata che rafforza la posizione di Mazars come consulente leader per le grandi imprese in materia di dismissioni e cessioni complesse.

Ryan Imison associate director del team M&A internazionale di Mazars

“Abbiamo supportato Primetals Technologies nel finalizzare un accordo che soddisfa tutte le parti. È evidente che il management e i dipendenti di PTIT avranno un futuro brillante con il nuovo azionista È stato un piacere lavorare fianco a fianco con i nostri colleghi italiani: come un’unica partnership a livello mondiale. L’integrazione del nostro team ha avuto un impatto diretto sull’efficienza e sulla qualità del servizio che siamo stati in grado di offrire al nostro cliente”.

Mazars é presente in Italia dal 1973 per venire incontro alle esigenze dei clienti nazionali e internazionali che hanno investimenti sul territorio. Siamo presenti in 7 città con 30 partner e più di 350 professionisti, impegnati ad accompagnare i clienti a costruire e a far crescere il loro business in maniera affidabile.

Share