Massimiliano Vento a capo della service line di Mazars

Mazars, gruppo specializzato in servizi professionali di audit, tax e advisory apre la service line Legal, una nuova divisione di professionisti. La unit assicura assistenza e consulenza legale ad aziende di varie dimensioni, in materia di diritto societario, operazioni di M&A. E anche contrattualistica commerciale, crisi d’impresa e processi di restructuring.

Il team Legal punta all’ampliamento della propria offerta di assistenza professionale attraverso la creazione di una practice giuslavoristica. E inoltre lo sviluppo di servizi dedicati a sostenibilità ed ESG.

I professionisti operano in team multidisciplinari e a stretto contatto con i partner Mazars, esperti in financial advisory, fiscalità, compliance e outsourcing.

A capo della nuova service line dedicata alla consulenza legale per le imprese, Massimiliano Vento, già partner e responsabile della parte legale di una delle big four del settore.

Vento vanta un’esperienza di più di 25 anni in materia di diritto societario, operazioni di finanza straordinaria e processi di ristrutturazione del debito. Nella sua carriera, ha assistito primarie società e i maggiori gruppi, inclusi importanti istituti di credito. Dal 2002, è partner presso studi legali associati a importanti network di consulenza tra cui Andersen Legal, EY Law. Dal 2006 al 2012, è stato responsabile per Parmalat della gestione delle attività legali derivanti dal noto “crac”.

A Vento si affianca anche Andrea Gambardella, specializzato in assistenza legale per operazioni di M&A e restructuring, con il ruolo di senior manager.

A proposito di Mazars

E’ una partnership internazionale integrata, specializzata in servizi professionali di audit, tax, legal e advisory*. Opera in più di 90 paesi e conta sull’esperienza di 44.000 professionisti. Di questi 28.000 nella Mazars partnership integrata – per assistere clienti di varie dimensioni in ogni fase del loro sviluppo.