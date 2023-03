Matthieu David (Candriam) si accorda con Sella

L’accordo tra Candriam e Sella conferma l’attenzione del mondo della distribuzione italiana verso le expertise gestionali della società. In particolare quelle in materia di investimenti SRI e tematici. Nel corso del 2022, infatti, l’asset manager ha stipulato partnership con realtà di primo piano come Fideuram ISPB e Banca Wibida.

La partnership prevede la distribuzione di un ventaglio di strategie di Candriam

Grazie a questa partnership aumenta il novero di Consulenti Finanziari e investitori finali che possono accedere alla gamma di strategie ESG e tematiche di Candriam. Strutturate per essere correlate con i quattro macrotrend che secondo l’asset manager modelleranno il mondo del futuro. Ovvero andamenti demografici, paesi emergenti, progressi tecnologici e cambiamenti ambientali e sociali. La gamma di soluzioni offerte da Candriam include strategie tradizionali, alternative, ESG, multi-asset e private asset. Coniuga la flessibilità e l’innovazione nell’approccio ai mercati con una solida esperienza gestionale, che poggia su oltre 20 anni di esperienza e un team di oltre 600 professionisti.

Responsabili della gestione della partnership sono Andrea Remartini, Stefano Magnani e Giuseppe Orlando. Rispettivamente Head of Distribution Relations Italy, Senior Client Relationship Manager e Client Relationship Manager di Candriam.

Secondo Matthieu David, Branch General Manager – Italy di Candriam (nella foto), l’accordo con il Gruppo Sella è un traguardo importante e una grande opportunità. “Mettiamo a disposizione veicoli interamente dedicati all’investimento su specifici temi, distintivi e di forte attualità, come la lotta contro il cancro o l’uso e il riciclo di risorse. Questi due pilastri hanno contribuito al processo di radicamento di Candriam nel segmento delle reti di distribuzione italiane. Reti che giocano un ruolo di primo piano nel selezionare e far conoscere agli investitori finali strategie di successo, innovative, di lungo termine e in linea con i loro obiettivi e valori”

…