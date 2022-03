Jörg Allenspach è global head of private assets distribution Candriam

Candriam ha nominato Jörg Allenspach global head of private Assets Distribution. Una carica che si aggiunge al suo attuale ruolo di head of Candriam Svizzera.

Nel dicembre 2020, Candriam ha annunciato una nuova partnership con Kartesia, specialista europeo in soluzioni di debito privato. In luglio dello stesso anno aveva acquisito le attività di multigestione alternativa di Rothschild & Co. Europe. Nel 2018 Candriam ha stretto una partnership con il gestore di investimenti immobiliari Tristan Capital Partners. Inoltre collabora con le boutique affiliate di New York Life Investments, per presentare fondi immobiliari, di private equity e private debt focalizzati sugli Stati Uniti agli investitori istituzionali.

Jörg Allenspach sarà responsabile dell’accelerazione dello sviluppo dell’offerta globale di Candriam e continuerà a guidare le attività di Candriam in Svizzera. La società negli ultimi cinque anni ha visto triplicare la raccolta, superando i 5 miliardi di franchi svizzeri.

Renato Guerriero chief sales & distribution officer di Candriam

“Le opportunità di investimento sono in continua evoluzione e Candriam ha deciso strategicamente di offrire ai propri clienti una gamma sempre più ampia di prodotti e servizi nell’universo degli investimenti in private assets. Il nostro obiettivo è soddisfare le esigenze dei nostri clienti nel modo più efficiente, garantendo interazioni e discussioni di alta qualità a tutti i livelli della relazione. Jörg, che vanta una lunga esperienza in questo campo e ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo del business di Candriam in Svizzera. E’ le figura indicata a guidare con successo le attività in questo ambito competitivo.”

Le soluzioni Candriam che piacciono ai clienti italiani

Le soluzioni proposte da Candriam nel segmento dei mercati privati hanno suscitato l’interesse anche dei clienti italiani. Lo conferma Matthieu David, head of italian branch di Candriam. “Abbiamo intercettaro l’attenzione crescente dei propri clienti italiani verso i private assets, proponendo una gamma sempre più ampia di soluzioni nell’immobiliare, nel private equity e private debt, anche tramite partnership stipulate con società esperte in questo ambito come Kartesia Management e Tristan Capital Partners, a conferma della volontà di Candriam di andare incontro alle esigenze dei clienti e di proporsi come loro primo interlocutore in questo campo”.