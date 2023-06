Mattei conquista il mercato bulgaro

Salgono le vendite di Mattei in Bulgaria soprattutto dei compressori della serie RVX i. La serie piace anche in un mercato non particolarmente ricco grazie al basso life cycle cost, all’affidabilità e bassi costi di manutenzione.

Il Paese, che in questo momento non è tra i più ricchi, ha però grandi potenzialità: secondo i dati Eurostat, nel

periodo 2005-2021 la crescita media del PIL bulgaro è stata del 2,3%, mentre la media europea è stata

dell’1,1%. La crescita dei consumi interni, la stabilità del governo e la posizione geografica – il paese è

attraversato da 5 corridoi di trasporto paneuropei – rendono la Bulgaria un interessante mercato di

frontiera per Mattei.

L’azienda di Vimodrone collabora con LD GmbH, un distributore che da oltre 25 anni presidia il mercato

nazionale bulgaro grazie a un’organizzazione strutturata che conta 45 dipendenti e diversi dipartimenti,

tra cui vendite, assistenza, logistica, finanza, contabilità, marketing e amministrazione.

Gencho Zdravkov, il direttore commerciale di LD GmbH

“La Bulgaria è un paese nell’Europa orientale, membro dell’UE dal 01.01.2007. Abbiamo un

PIL di 80 miliardi di dollari, con una popolazione di 6,8 milioni. Per comprendere cosa questo significhi

facciamo un semplice confronto. La Danimarca ha 5,8 milioni di persone e 389 miliardi di dollari di PIL,

un Pil cinque volte più grande con 1 milione di abitanti in meno. Il Pil pro-capite è di 12 200 USD, uno

dei più bassi tra i Paesi europei, e secondo le nostre stime, il nostro mercato industriale è 60 volte più

piccolo della Germania”.

A questo quadro non semplice si aggiunge un’ulteriore difficoltà

“Per molto tempo il prezzo dell’elettricità in Bulgaria è stato di 0,04 EUR/kWh, dato che abbiamo 6.000 MW di potenza installata (nucleare, carbone e acqua) e carichi nei picchi di 5.000 MW. Questo potrebbe sembrare un vantaggio, ma non è stato così. Con prezzi tanto bassi dell’elettricità convincere i clienti bulgari ad acquistare un compressore altamente efficiente a un prezzo significativamente più alto rispetto alla concorrenza è stata una grande sfida!

Per questo è stato importante formare il nostro team di vendita per convincere i clienti ad acquistare Mattei. Puntiamo sull’affidabilità, sui bassi costidi manutenzione e anche sull’efficienza energetica. Dimostriamo con i dati che il maggior investimento iniziale viene ampiamente ripagato durante gli anni di esercizio, sia per i minori costi che per il maggior

numero di ore di funzionamento.”

La serie RVX di Mattei ha avuto un ottimo riscontro

“Da quando sono stati presentati i modelli RVX i, negli ultimi due anni, abbiamo venduto sei macchine in diversi settori industriali, dalle fonderie all’industria del legno, dall’automotive alle valvole idrauliche – afferma Zdravkov –

Penso che sia solo l’inizio di una storia di grande successo in cui la migliore tecnologia incontra un buon

team che lavora con passione per dare ai clienti macchine più efficienti dal punto di vista energetico,

affidabili e con bassi costi di manutenzione.”

È interessante notare che spesso sono stati sostituiti compressori meno efficienti e che tra gli

allestimenti più richiesti vi è il modulo per il recupero del calore. Un dato interessante alla luce di

un costo energetico non proibitivo. Un compressore RVX 90 i R – insieme a MAXIMA 75 sono stati installati in una fonderia leader in Bulgaria. E hanno sostituito 2 Atlas da 110 kW e Atlas da 132 kW. Le macchine sono in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno e il cliente utilizza l’opzione di recupero del calore per riscaldare

l’acqua nelle caldaie da 10 m3, sostituendo l’utilizzo del metano.

I compressori

Un compressore RVX 90 i R- sempre insieme a MAXIMA 75 sono stati installati nella principale azienda

di stampaggio a caldo in Bulgaria, hanno sostituito 4 X 90 kW HAFI e uno 55 kW HAFI.

Un compressore RVX 55 i R con MAXIMA 30 sono stati venduti al più grande produttore di mobili in

Bulgaria. Anche in questo caso il cliente utilizza l’opzione di recupero del calore per le caldaie.

Un compressore RVX 75 i PLUS – si trova presso il fornitore leader di componenti automobilistici –

costruzione di pompe acqua per veicoli elettrici. Ha sostituito la macchina Kaeser da 55 kW.

Un compressore RVX 90 i R con MAXIMA 75 è stato installato presso il produttore leader di valvole

idrauliche.

Un compressore RVX 90 i si trova presso il più grande e principale produttore di imballaggi

termoformati.