I compressori Mattei decretano il successo di Recutech

Mattei da oltre 10 anni affianca Recutech, produttore di scambiatori di calore controcorrente mettendo la tecnologia a palette al servizio della crescita dell’azienda della Repubblica Ceca.

Del resto Filip Hazuka, ceo di Recutech, non ha dubbi sulle ragioni che lo hanno spinto a scegliere l’innovazione e la qualità dei compressori Mattei. “I pilastri cui si fonda la nostra attività sono qualità, innovazione e la creazione

di relazioni a lungo termine con i clienti. Da qui nasce la scelta di rivolgerci a un partner come Mattei. Si tratta di

un’azienda su cui sappiamo di poter fare affidamento, i cui prodotti sono garanzia di qualità e quantità, intesa come durabilità dei componenti”.



Recutech è un produttore di scambiatori di calore controcorrente di alta qualità con sede a Pardubice, nella Repubblica Ceca. Conta 100 dipendenti e vanta forti mire espansionistiche. Oggi è in corso la costruzione di un nuovo maxi-stabilimento produttivo da 20mila mq, che ne andrà quasi a triplicare l’attuale area produttiva. “Sappiamo bene che la concorrenza nel nostro settore non dorme mai. Dobbiamo rispondere con sempre maggiore efficacia alle richieste di un mercato in forte sviluppo. Per questo mi occupo personalmente del continuo sviluppo dei nostri prodotti, scegliendo con molta attenzione i fornitori cui affidarci”.

Una collaborazione, quella con Mattei, nata più di 10 anni fa, nel 2010, ma che oggi prosegue più salda che mai. “Scegliere Mattei per noi è stata una scommessa. All’inizio nutrivamo qualche dubbio sull’affidabilità dei compressori a palette in un’attività come la nostra, che lavora h24 su tre turni. Ma queste macchine ci hanno dimostrato tutta la loro efficacia ed efficienza nei fatti, giorno dopo giorno, confermandoci di aver fatto la scelta giusta. Da allora – abbiamo acquistato molti altri compressori Mattei che ci hanno aiutato a crescere come azienda. Abbiamo appena ordinato un nuovo compressore Maxima Xtreme 75 R con sistema di recupero calore per la nostra nuova sala”.

La gamma Maxima Xtreme è progettata per risparmiare energia e proteggere l’ambiente. I compressori rotativi a palette di ultima generazione Maxima Xtreme 55-75 rispondono alla necessità di erogazione di grandi volumi di aria compressa in modo costante per lunghi periodi di tempo. Portata da 11,45 a 15,93 m³/min. Potenza da 55–75 kW . Propongono tre diversi allestimenti. Versione insonorizzata Plus con essiccatore integrato, versione insonorizzata R con kit recupero calore, versione insonorizzata W interamente raffreddata ad acqua.

Chi è Mattei



La Ing. Enea Mattei SpA progetta, produce e commercializza su scala mondiale compressori rotativi a palette. Una tecnologia esclusiva e distintiva, che ne ha fatto una delle realtà di riferimento nel segmento di mercato dell’aria compressa. L’azienda realizza ogni anno 6.500 compressori rotativi a palette, esportando oltre il 75% della sua produzione. Ha sede a Vimodrone, in provincia di Milano, e due stabilimenti a Vimodrone e Verdello-Zingonia (BG). É presente con proprie filiali in Francia, Germania, Inghilterra e Stati Uniti, ha uffici di rappresentanza in Russia, Spagna e Singapore e numerosi partner commerciali nel resto del mondo. Inoltre, per soddisfare le crescenti richieste del mercato del Sud Est Asiatico, dal 2007 è operativo un sito produttivo e di assistenza Mattei in Cina. Fondata nel 1919, Mattei è ancora oggi una società di proprietà familiare