Marcello Marchetti nuovo CTO di Hevolus

Hevolus ha nominato Marcello Marchetti quale nuovo CTO. Marchetti avrà la responsabilità di guidare il gruppo al lavoro sulle evoluzioni delle soluzioni tecnologiche e dell’offerta di Hevolus. Rporterà a Fabio Santini, CEO dell’azienda.

Porta in azienda nuove competenze

“Ho avuto modo di apprezzare un professionista appassionato, un innovatore che ha saputo precorrere i tempi creando applicazioni che sono diventati punti di riferimento nel settore”. Ha dichiarato Fabio Santini. “Marcello sarà la guida di un gruppo di talenti a cui unirà la sua creatività per far evolvere le soluzioni nelle piattaforme”.

Chi è Marcello Marchetti

Ha oltre 25 anni di esperienza nel settore del software e dello sviluppo. Ha creato Easy Transport, prodotto verticale per i trasporti Eccezionali leader di mercato in Italia. Quindi inizia a lavorare allo sviluppo di videogame. Nel 2015 entra in Microsoft come Technical Evangelist, per poi ricoprire ruoli quali Cloud Architect e Technology Strategist. Infine diventare Technical Lead della divisione Partner. Marchetti è stato punto di riferimento per Microsoft EMEA nell’ambito Extended Reality e Hololens,. Ha sviluppato un’applicazione precaricata su tutti gli Hololens v1.

Ha sviluppato videogiochi

Marcello Marchetti si definisce “un manager dall’animo nerd, che ama le sfide, con un background da developer e la passione per la XR e le tecnologie del futuro”. Ha affiancato negli anni l’attenzione alle pubblicazioni indipendenti italiane alle attività formative per le nuove generazioni. Ha portato avanti eventi dedicati allo sviluppo di videogiochi e alla gamification. Fa inoltre parte della community di DotNet Lombardia.

Chi è Hevolus

E’ una digital company italiana leader nel settore delle tecnologie più innovative applicate a tutte le fasi vitali di brand e aziende. Gold Partner internazionale di Microsoft per la mixed reality, vincitrice del Premio Innovazione SMAU dal 2018 ad oggi. Vincitrice del Retail Week Awards 2020 nella categoria Game Changer. Nel 2022 è stata lanciata la suite Hverse, la prima piattaforma low-code e low-poli a livello mondiale. Permette a chiunque di creare, personalizzare e pubblicare metaversi con semplici operazioni di drag&drop ed editing.

Si rivolge all’intera industria retail, al settore della maintenance, al comparto Turismo, Cultura, Istruzione e si occupa di Corporate Open Innovation per la multinazionale Würth. . Ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Global Retail Week Award 2020 per Natuzzi e Microsoft (2020) ISV microsoft partner of the year (2020). Global excellence awards 2022 for education 2022, Smau awards 2023 per Natuzzi WebXR. Dal 2020 ha al suo fianco CDP Venture Capital SGR, in qualità di investitore a supporto della crescita globale dell’azienda.