Marabese si rafforza con il capitale di Zest (LFG Holding)

MARABESE, storica azienda italiana leader nel design, progettazione e industrializzazione di moto e scooter, annuncia l’ingresso nel suo capitale, con una quota del 30%, di Zest SA. La società appartenente al gruppo svizzero LFG HOLDING con un patrimonio gestito di circa 3 miliardi di Franchi Svizzeri.

Un aumento di capitale sottoscritto da un veicolo di private equity

Questa operazione garantirà le risorse finanziarie per supportare una rapida crescita con particolare attenzione allo sviluppo dei mercati emergenti. MARABESE avrà quindi maggioririsorse da destinare alla realizzazione di importanti partnership internazionali in ambito industriale, produttivo e distributivo. Punta a sviluppare entro breve nuovi progetti nel ramo della futura mobilità leggera. E inoltre svilupperà una serie di veicolispiccatamente smart con una visione fortemente attenta all’innovazione.

Il supporto legale per gli accordi legati all’operazione è stato garantito dall’Avv. Davide V. J. Proverbio, Italy Managing Partner dello studio internazionale King & Wood Mallesons

MARABESE nasce alla fine degli anni ’70, grazie alla passione di Luciano Marabese, noto per i suoi numerosi progetti di successo. Negli anni ’90, i figli Roberto e Riccardo portano in MARABESE un’ulteriore spinta creativa e imprenditoriale, che consentirà di allargare progressivamente il campo di attività. In particolare, sin dal 1999 sviluppa una ineguagliabile competenza specifica suiLeaning Multi-Wheel Vehicles.

Riccardo Marabese, Presidente di MARABESE

“Siamo certi che questa partnership potrà accelerare la nostra crescita seguendo il sentiero tracciato da nostro padre Luciano. Un sentiero che mio fratello Roberto e io continueremo a percorrere con razionalità e spirito di iniziativa”.

Gabriele Rossi, socio di LFG Holding e membro del CdA di MARABESE

“L’operazione conferma la volontà del gruppo LFG Holding di essere, tramite le sue partecipate e i loro veicoli di investimento, un operatore di nicchia, dedicato ad investimenti internazionale. È per me motivo di orgoglio sedere nel cda di Marabese e poter dare il mio contributo allo sviluppo di un marchio così prestigioso. Marchio che negli anni ha dimostrato di saper inventare nuove forme e nuovi concetti di mobilità”.

Marabese ha sede a Legnano (MI) e ha tra i propri clienti alcuni tra i maggiori produttori internazionali di moto e scooter, come Aprilia, Piaggio, Kymco, Suzuky, Yamaha.

Zest è un gestore indipendente sottoposto all’autorità di vigilanza svizzera, Finma, sotto normativa LiCol (Legge sugli investimenti collettivi di capitale). I fondi Zest sono distribuiti in Italia da Aqa Capital Ltd.