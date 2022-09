Luigi Salerno nuovo Country Manager di Aras Italia

Luigi Salerno è il nuovo Country manager di Aras Italia, fornitore della piattaforma low-code di applicazioni realizzate per governare progettazione, costruzione e manutenzione di prodotti complessi. Riporterà direttamente a Stephane Guignard, VP Operations Europe. L’azienda ha una sede centrale ad Andover (MA) negli Stati Uniti. Annovera numerosi uffici in tutto il mondo ed è presente dal 2018 con una propria sede anche in Italia.

Più di 1300 aziende utilizzano Aras

Specializzata nella gestione del ciclo di vita del prodotto l’azienda offre una soluzione end-to-end adatta alle aziende del settore automobilistico, aeronautico e manifatturiero, industrial. Luigi Salerno avrà la responsabilità di guidare un mercato che dal 2018 ad oggi ha registrato risultati importanti. Obiettivo avvicinarsi ad un settore sempre più al centro della trasformazione digitale, attraverso un’ampia offerta di servizi.

“Sono orgoglioso di questo incarico, che mi permette di continuare il lavoro che il team Aras ha svolto fino ad oggi in Italia”. Ha detto Salerno. “Con la piattaforma Innovator di Aras, forniamo soluzioni avanzate nell’ambito del PLM, dando ai nostri clienti la flessibilità necessaria per superare le sfide di domani, rafforzando le relazioni”.

Salerno vanta un’esperienza trentennale nel mercato dell’Information Technology, con una forte competenza in ambito commerciale. Dapprima in ambito CAD (Computer Aided Design), PDM (Product Data Management) e Supply Chain. Poi è approdato al mondo del Product Lifecycle Management, settore in cui oggi nutre forti competenze.

Stephane Guignard VP Operations Europe

“Luigi Salerno porterà in Aras le sue competenze e la sua esperienza. Ma soprattutto spirito imprenditoriale e capacità manageriali che ci permetteranno di continuare a crescere, in Italia come all’estero. La formazione e l’esperienza di Salerno aggiungono al nostro team la focalizzazione sul supporto alle aziende che utilizzano il nostro software per trasformare la loro attività. E’ un manager esperto con una profonda conoscenza del settore e del mercato italiano rende Luigi una persona perfetta quale successore di Dante Cislaghi. Ringraziamo sinceramente Cislaghi per il suo impegno in Aras Italia, dove ha contribuito a rafforzare l’azienda nel panorama italiano”.