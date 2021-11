Lucca Comics presenta Collezionando 2022

Nell’ultimo giorno dell’edizione 2021 Lucca Comics & Games ha presentato Lucca Collezionando, evento dedicato all’universo del fumetto e a tutti i suoi mondi. L’evento che si svolgerà il 5 e 6 marzo 2022 è firmato Lucca Crea e Anafi (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell’Illustrazione), con il Comune di Lucca. La quinta edizione della fiera dedicata al fumetto, agli “originali” e ai collezionabili si terrà al Polo Fiere di Lucca.

Un clichè per Lucca Comics & Games

Collezionando 2022 tra gli altri avrà come ospiti di punta. Claudio Villa, una delle bandiere di Sergio Bonelli Editore il cui nome è legato ad uno dei più grandi fumetti italiani: Tex. Silvia Ziche, una delle matite dell’universo Disney, affermata per la sua capacità di realizzare vignette che mettono in luce le contraddizione del mondo al femminile, come il personaggio Lucrezia.

Proprio “Lucrezia” è diventata protagonista di un’innovativa forma di spettacolo lanciata da Lucca Comics & Games, che unisce teatro e fumetto. Si tratta dello spettacolo di graphic novel theater “Lucrezia Forever!”, prodotto da Lucca Crea e Teatro del Giglio. Scritta e diretta da Francesco Niccolini, interpretata da Amanda Sandrelli dopo la prima al Teatro del Giglio durante Lucca ChanGes 2020 è apparso sugli schermi di milioni di italiani grazie a RaiPlav. La piéce ha vinto all’inizio di quest’anno il Premio Nazionale Franco Enriquez 2021 – Città di Sirolo (Premio Drammaturgia) andato a Francesco Niccolini.

Anche il Teatro del Giglio protagonista di Collezionando 2022

Nel giorni di Lucca Collezionando, Lucrezia Forever riprenderà il proprio percorso teatrale con una nuova tournée che la porterà nei teatri di tutti Italia partendo dal Teatro del Giglio (5 marzo). Lucca Collezionando sarà un vero evento “slow” con il tempo giusto per condividere, interagire, sviluppare e approfondire le proprie passioni e incontrare artisti. Lucca Collezionando si svolgerà al Polo Fieristico, che ha ospitato la Japan Town di Lucca Comics & Games. Una scelta un po’ fuori mano ma abbastanza isolata per radunare in ‘raccoglimento’ gli appassionati del fumetto e non solo. Forse gli spazi del Polo Fieristico avrebbero bisogno di essere ripensati per offrire luoghi non solo sicuri ma anche confortevoli. E soprattutto, si spera, bel collegati e con qualche struttura ricettiva in più tutt’intorno.

Al centro di Collezionando 2022 naturalmente ci sarà il fumetto, poi i 3D collezionabili, soldatini e figurine e spazi per espositori, editori, negozi specializzati e associazioni. Nell’Artist Alley si potranno incontrare autori affermati ed emergenti oltre che acquistare il disegno desiderato o commissionato. Non mancheranno le community dedicate al mondo del fumetto, veri partner che porteranno ospiti e contenuti da presentare ai visitatori. Un apposito spazio sarà allestito per le dediche dove si alterneranno gli autori per incontrare i lettori, firmare i disegni e gli albi.

A presentare la nuova edizione di Collezionando erano presenti Stefano Ragghianti, assessore alla Cultura del Comune di Lucca, Francesca Fazzi, presidente Lucca Crea. Inoltre anche Cataldo Russo per il Teatro del Giglio, Dario Dino Guida e Giovanni Russo per Lucca Crea.

