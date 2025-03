L’expertise di Alter Ego Italy alla Milano Fashion Week 2025

Alter Ego Italy, marchio italiano di haircare professionale, si distingue per la sua combinazione di innovazione, performance e una visione di bellezza autentica ed eclettica. Con oltre 30 anni di esperienza, il brand sviluppa prodotti per la cura e lo styling dei capelli, pensati per i professionisti del settore e amati dagli hairstylist. Le sue formulazioni, arricchite con ingredienti di alta qualità, rispondono alle esigenze di creatività e performance, garantendo risultati impeccabili.

Presente alla Milano Fashion Week 2025

Alla Milano Fashion Week 2025, Alter Ego Italy ha portato la sua expertise nel backstage delle sfilate di due brand iconici. Fiorucci e Sunnei, firmando gli hairstyle delle loro collezioni. Moda e stile si sono fusi in un connubio perfetto grazie ai prodotti di alta qualità del brand, che hanno permesso di realizzare look unici. E inoltre valorizzare l’identità di ogni collezione con uno stile che spaziava dall’audace all’essenziale.

L’hairstyling d’autore di Paolo Soffiatti

Durante le sfilate, il team artistico di Alter Ego Italy è stato guidato da Paolo Soffiatti, key hairstylist di fama internazionale. Soffiatti ha collaborato con prestigiosi brand e testate come Vogue Paris, Vogue Italia, Self-Service e M Le Monde, firmando hairstyling di passerelle e servizi fotografici d’alta moda.

I prodotti Alter Ego Italy protagonisti del backstage

Per la creazione dei look in passerella, sono stati utilizzati i prodotti della linea Hasty Too.

Volumizing Powder: polvere dall’effetto matt che dona corpo e solleva i capelli.

Vo-lux-ious Mousse: garantisce volume ed elasticità senza appesantire.

Hi-T Security: spray termo-protettivo che preserva la salute del capello, assicurando luminosità e flessibilità.

Curls Amplifier: crema per definire i ricci e contrastare il crespo, migliorando controllo ed elasticità.

Volume Spray: regala corpo e leggerezza agli styling strutturati, proteggendo i capelli dall’umidità.

L’estetica di Fiorucci e la visione di Alter Ego Italy

Per la sfilata di Fiorucci, il brand ha definito uno stile in perfetta armonia con il concept Beatitudo, la collezione Fall/Winter 2025. Un’esplorazione surreale della felicità e della libertà, che mescola tailoring classico e materiali futuristici come lana gessata, crêpe de Chine pastello, lattice ultra-lucido e PVC riciclato.

Le acconciature realizzate con i prodotti Alter Ego Italy hanno enfatizzato l’estetica giocosa e onirica della collezione, esaltando il contrasto tra leggerezza e innovazione. Grazie alla qualità e alla versatilità delle sue formule, il brand ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di riferimento nel mondo dell’hairstyling professionale.

Sunnei ritorno all’essenziale

Per Sunnei, invece, ha presentato la collezione FW25 con un ritorno all’essenza della moda, lontano da retorica e concettualismi. La sfilata diventa un’esperienza immersiva che annulla il confine tra passerella e quotidianità. Modelle che sembrano clienti, una città trasformata in set, una vendita che diventa espressione. Gli hairstyle creati con Alter Ego Italy hanno riflesso questa visione, con look volutamente spontanei e dinamici, perfettamente in sintonia con lo spirito della collezione.