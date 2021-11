Letitia James: una vice president illuminata per GXO

Il più grande provider pure-player di contract logistics ha deciso di affidare a Letitia James la carica di vice president, per la diversity, inclusion and belonging.

Letitia James promuoverà l’avanzamento e l’evoluzione della vision, strategia e iniziative dell’azienda nell’ambito della diversità e dell’Inclusione. Sosterrà gli obiettivi di business di GXO rafforzando la sua cultura inclusiva.

In GXO Letitia porta un’ampia esperienza nell’ambito del cambiamento culturale, della responsabilità sociale e dello sviluppo di talenti diversi. Con il ruolo di director of diversity and inclusion in Compass Group, (ristorazione a contratto e nell’ospitalità) ha gestito una vasta rete di gruppi di diversità e di risorse per i dipendenti. Ha guidato lo sviluppo del programma e promosso il coinvolgimento dei dipendenti e lo sviluppo di talenti diversi. In precedenza in Compass, dove ha trascorso quasi due decenni, ha lavorato come senior project manager. Da presidente del diversity and inclusion action council si è concentrata su iniziative e strategie per raggiungere una maggiore attenzione sulla diversità e l’inclusione.

Che studi ha fatto Letitia James?

Ha conseguito un master of business administration degree presso l’Università della Georgia e un bachelor of arts degree presso la Clayton State University, dove è un membro del consiglio degli alumni.

GXO ha ricevuto una valutazione ESG “AA” da MSCI, un fornitore leader di indici ed analisi basati sulla ricerca. E’ stata riconosciuta dalla Human Rights Campaign nell’indice di uguaglianza aziendale per l’inclusione LGBTQ+.

A proposito di GXO Logistics

GXO Logistics è un grande provider pure-player di contract logistics. E’ impegnata a fornire un ambiente di lavoro di prim’ ordine per 95.000 dipendenti in più di 850 sedi per un totale di 18,5 milioni di metri quadrati. Collabora con le principali aziende blue-chip del mondo per risolvere sfide logistiche con soluzioni tecnologicamente avanzate di supply chain ed ecommerce, scalabili e veloci.

