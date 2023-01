Leonardo Radicchi Patient Advocacy di AOP

AOP Health ha nominato Leonardo Radicchi Patient Advocacy

Avrà l’incarico di rafforzare ed ampliare i progetti di supporto ai pazienti, attraverso il dialogo collaborativo con le Associazioni Pazienti, così come con i referenti del mondo clinico e istituzionale. Radicchi sarà operativo nelle attività di patient support in tutti gli ambiti terapeutici in cui l’azienda opera. A partire dall’Onco-ematologia, alla Cardiologia e Pneumologia fino alla Terapia Intensiva.

Una vasta esperienza di duplice natura

Leonardo Radicchi arriva in AOP Health con una vasta esperienza di duplice natura: da un lato, quasi vent’anni di esperienza nel mondo associazionistico. E in particolare nelle Associazioni Pazienti e, dall’altro, 14 anni in ambito marketing e vendite in multinazionali di mercati non farmaceutici. Grazie a questa duplice visione, Leonardo saprà analizzare l’esperienza del paziente a 360 gradi, orientando le scelte dell’azienda verso un modello collaborativo. Un modello in grado di generare concreta utilità per tutte le parti coinvolte, innanzi tutto i pazienti stessi.

Nicola Zancan, General Manager di AOP Health in Italia

“Radicchi riuscirà, attraverso la sua competenza, passione e concretezza, a generare un reale valore per tutti gli interlocutori, a partire proprio dai pazienti e dai loro caregiver”.

Chi è AOP Health

E’ un Gruppo internazionale dedicato alla salute ed è un pioniere nelle terapie integrate per le malattie rare e la terapia intensiva. Negli ultimi 25 anni, è diventata un punto di riferimento per le soluzioni terapeutiche integrate. Opera dalla sede centrale di Vienna e con sedi estere in Italia e tutta Europa, in Medio Oriente e in tutto il mondo attraverso una rete di partner. Un orientamento forte e pragmatico verso i propri stakeholder – a partire dai pazienti e dalle loro famiglie, così come ai medici e professionisti della sanità impegnati nella cura sta facendo crescere il gruppo molto rapidamente.