Labomar riceve il premio Venezia 2021

La società trevigiana Labomar ha ricevuto dalla Camera di Commercio Italiana in Canada il premio Venezia 2021 nella categoria “Investimenti”. Labomar è un’azienda nutraceutica italiana attiva a livello internazionale e quotata sul mercato Euronext Growth Milan.

Il premio Venezia è giunto alla sua 16esima edizione

Il premio è stato consegnato al Fairmount Queen Elizabeth Hotel di Montréal. Sono state premiate anche istituzioni, singoli imprenditori, professionisti e ricercatori che hanno rafforzato i legami d’affari tra Canada e Italia.

A Labomar è stato assegnato il premio per la categoria “Investimenti in Canada”. La realtà di Istrana infatti è presente in Canada dal novembre 2019 anno in cui ha acquisito il 100% di Enterprises ImportFab Inc.. La società canadese opera da 30 anni nel mercato farmaceutico, cosmetico e nutraceutico realizzando prodotti liquidi, semi-liquidi e in crema in conto terzi.

Alla cerimonia, presentata da RBC Royal Bank of Canada, erano presenti anche Walter Bertin, fondatore e presidente di Labomar, e il figlio Giacomo.

Walter Bertin fondatore e presidente Labomar

“Labomar ha potuto iniziare il proprio percorso in Canada grazie all’esperienza e professionalità di ImporFab. Il know-how e le esperienze delle aziende del nostro gruppo si completano a vicenda. Trovano inoltre fondamentale supporto nelle donne e negli uomini che tutti i giorni entrano nei nostri stabilimenti”.

La selezione dei cinque vincitori del premio Venezia 2021 è stata affidata ad una giuria di top manager. Tutti i premiati quindi sono coinvolti in relazioni economiche Canada-Italia. Si tratta quindi di aziende o istituzioni canadesi che trovano un vantaggio competitivo nell’includere prodotti, tecnologia e design italiano nel loro business.

Chi è Labomar

Labomar è stata fondata da Walter Bertin nel 1998 a Istrana, in provincia di Treviso. E’ un Cdmo specializzato nello sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici. Ma anche alimenti a fini medici speciali e cosmetici per conto terzi. Il suo team di ricerca quindi lavora per creare, sviluppare e realizzare prodotti nel campo della nutraceutica. Molti dei suoi integratori si avvalgono di tecnologie proprietarie in grado di aumentare la biodisponibilità dei principi attivi. E inoltre capaci di modularne l’assorbimento gastrointestinale e migliorarne il gusto. La società ha chiuso il 2020 con un fatturato consolidato preliminare di 61,1 milioni di euro (+ 26,3% sul 2019). Il fatturato di Labomar SpA quindi nel 2020 è di 51,8 milioni di euro (+10,2% vs 2019).

Lo scorso luglio ha acquisito il 63% Welcare, (Welcare Industries e Research) aziende produttrici di medical devices dedicati alla cura della pelle con sede ad Orvieto.

