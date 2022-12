La rivoluzione della digitalizzazione ha cambiato la nostra vita

Nessuno poteva immaginare quali sarebbero stati i risvolti antropologici della digitalizzazione 30 anni fa. Così come la stessa tecnologia avrebbe cambiato definitivamente il mercato, la vita sociale di ognuno di noi, persino il lavoro e l’università. Eppure, basta pensare ogni aspetto dell’esistenza e dividerlo in categorie per avere un’analisi dettagliata di questo cambiamento radicale. Scopriamo come è cambiata la vita, il lavoro, la formazione e l’istruzione degli esseri umani, grazie alla rivoluzione tecnologica della digitalizzazione.

Smartworking: lavorare da casa

Questa è stata sicuramente la rivoluzione più evidente a cui la tecnologia ci ha messo di fronte negli ultimi anni. Infatti, lo smartworking offre la possibilità di lavorare da casa e di conseguenza sono diversi i vantaggi sia per le aziende che per i lavoratori dipendenti e liberi professionisti.

Le aziende possono risparmiare sui costi di gestione ordinaria come utenze e affitti di uffici e locali. Mentre i lavoratori hanno più opportunità di ottimizzare i tempi e godersi il tempo libero grazie alla digitalizzazione del lavoro.

Formazione online: ottimizzare i tempi

Anche per quanto riguarda i corsi di formazione, aggiornamento e persino i corsi post – universitari, il Web è diventato protagonista indiscusso. Grazie alla formazione online è possibile per chiunque ampliare le proprie skill e migliorare il curriculum. Sia per la ricerca del lavoro sia per fare carriera all’interno dell’azienda. Corsi di lingue, master e tutto ciò che può arricchire il bagaglio professionale, oggi è a portata di clic.

Università digitale: studiare in qualsiasi momento

Anche le università, sia pubbliche che private, hanno approfittato dei vantaggi delle lezioni online, in alcuni casi è possibile persino sostenere gli esami online e di conseguenza, i vantaggi sono notevoli. Più opportunità per gli studenti e migliore gestione dei tempi di studio, rendono particolarmente semplice il percorso universitario per chi deve badare ai figli, per chi lavora e per chi deve ampliare i CFU del proprio percorso di laurea e ha le ore contate per lo studio.

Giochi online e videogiochi: divertirsi insieme su Internet

Shopping online ed eCommerce: domanda e offerta sempre più vicine

Ed ecco in ultima analisi, ma non meno importante, un’altra rivoluzione determinante della digitalizzazione. La tecnologia ha radicalmente offerto a ogni negozio la possibilità di aprire una vetrina online sul Web o sui siti di marketplace e agli acquirenti di acquistare con un semplice clic. In questo modo, domanda e offerta si vengono incontro ed è più semplice sia vendere che acquistare un prodotto, bene o servizio, tutto ciò che meglio si adatta alle proprie esigenze personali.