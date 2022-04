La Borsa Usa vale quasi 7 volte l’area euro

Secondo il studio del Centro studi di Unimpresa la distanza tra la Borsa Usa e quella dell’area euro si è ampliata del 140% negli ultimi 7 anni. Il divario tra il portafoglio finanziario dello Zio Sam e quello europeo è cresciuto del 140% (più 27.300 miliardi) tra il 2015 e il 2022. Il totale della capitalizzazione delle aziende quotate negli Usa è aumentato del 120%.

«La guerra tra Russia e Ucraina crea nuovi equilibri di potere nella finanza dell’Occidente, dove si è già assistito a un fortissimo distanziamento, a partire dal 2015. In particolare a vantaggio degli Stati Uniti rispetto all’Europa. Questa situazione di forte debolezza finanziaria ha reso molte delle nostri grandi aziende aggredibili. Cioè preda di grandi soggetti stranieri e credo che sia arrivato il momento di utilizzare il golden power». Dice il vicepresidente Spadafora.

La distanza tra la borsa americana e quella dell’area euro si è ampliata del 140% negli ultimi 7 anni. Il divario tra il portafoglio finanziario degli Usa e quello Europeo è cresciuto del 140% (più 27.300 miliardi) tra il 2015 e il 2022. Il totale della capitalizzazione delle aziende quotate negli Usa è aumentato, infatti, del 120% arrivando a 55.000 miliardi di dollari. Mentre il totale del valore delle aziende quotate dell’area euro è cresciuto solo del 50%, arrivando a 8.000 miliardi di dollari.

Zio Sam capitalizza 55mila miliardi di dollari

Nel 2015, le borse dell’area euro valevano insieme circa il 20% di quella americana. Mentre oggi solo il 15% circa. Il peso finanziario si è fortemente spostato verso la sponda americana dell’Atlantico. È quanto segnala il rapporto di Unimpresa secondo il quale, l’Europa, già prima del conflitto tra Mosca e Kiev aveva risultati “finanziari” complessivi molto inferiori rispetto al resto del Mondo.

Dal 2015 al 2022 si è assistito un aumento della capitalizzazione del 120% negli Stati Uniti da 25.000 miliardi a 55.000 miliardi di dollari (più 30.000 miliardi). Contro una crescita, nell’area euro, del 50% da 5.300 miliardi a 8.000 miliardi di dollari (più 2.700 miliardi). Vuol dire che il divario, già presente nel 2015, si è ampliato. In questo contesto, l’Italia appare tra i Paesi europei più deboli. Infatti le aziende quotate di Francia, Germania e Spagna sono cresciute, in termini di capitalizzazione, molto di più di quelle della Penisola.

Le Borse europee capitalizzano 8 mila miliardi di dollari

Un divario che dal 2015 si è allargato del 140%

Il divario, già ampio sette anni fa, si è allargato. In particolare, osservando la differenza tra le capitalizzazioni: se nel 2015 il gap tra Usa e area euro era pari a 19.700 miliardi, nel 2022 è pari a 47.000 miliardi. La forbice si è allargata del 140% (più 27.300 miliardi circa). Il totale della capitalizzazione finanziaria dell’area euro corrispondeva al 20% di quella americana nel 2015, mentre oggi questo rapporto è sceso al 15%.

Quanto all’Italia, il mercato finanziario ha subìto, purtroppo, uno dei maggiori crolli delle aziende quotate in Borsa della propria storia recente. Il valore complessivo delle società quotate a Piazza Affari è molto più basso delle aziende quotate in Borsa delle aziende quotate di Francia, Germania e Spagna.