Kit Beall è il nuovo Chief Revenue Officer di Cohesity

Cohesity, leader nella gestione innovativa dei dati, ha annunciato oggi la nomina di Kit Beall a Chief Revenue Officer. Beall porta in Cohesity oltre 30 anni di esperienza di alto livello e una profonda competenza in ambito software, cloud, sicurezza, intelligenza artificiale (AI) e servizi gestiti. Nel nuovo ruolo, Beall utilizzerà la sua esperienza internazionale per supervisionare tutte le funzioni di vendita e gestione dei partner a livello mondiale.

Kit Beall porta in Cohesity decenni di esperienza nelle vendite, nel rapporto con i clienti e nello sviluppo del business

Beall è stato Senior Vice President of Global accounts and Telcos di VMware. In questo ruolo era responsabile della gestione, della crescita e della consulenza dei maggiori e più strategici account globali di VMware. Compresi alcuni dei principali verticali dell’azienda, come i servizi finanziari. E’ stato Chief Operations Officer e Senior Vice President of Global field sales di Uhana, una piattaforma AI per reti mobili 5G. Ha trascorso 12 anni in Cisco, ricoprendo da ultimo il ruolo di Vicepresidente delle vendite per il cloud e i servizi gestiti dell’azienda. In quel periodo Cisco è passata da 25 a 50 miliardi di dollari di fatturato.

Beall ha una solida reputazione nell’aiutare i clienti e i partner

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Cohesity in questa fase importante dell’evoluzione dell’azienda. Da tempo considero Cohesity la migliore tecnologia del settore e stimo profondamente il suo CEO, il fondatore, il CdA il management team”. Ha dichiarato Kit Beall, Chief Revenue Officer di Cohesity. “Cohesity si trova quindi nella posizione perfetta per rispondere a tre dei problemi aziendali più prioritari oggi. Sicurezza, cloud e gestione dei dati. Offre un approccio radicalmente semplice. Ma altamente differenziato per mettere al sicuro, proteggere e ricavare valore dai dati. Non vedo l’ora di aiutare clienti e partner ad avere successo e di lavorare con questo team di incredibile talento”.

Beall è titolare di un brevetto nel campo della tecnologia VoIP e ha conseguito la laurea in Economics and Computer Science al Gettysburg College.

About Cohesity

Cohesity è leader nella sicurezza e gestione dei dati. Rende facile proteggere, gestire e generare valore dai dati – nel data center, nelle reti edge, e in cloud. È disponibile una suite completa di servizi consolidati su un’unica piattaforma di dati multicloud: backup e ripristino, disaster recovery, servizi di file e oggetti, dev/test, conformità dei dati, sicurezza e analisi – riducendo la complessità ed eliminando la frammentazione massiva dei dati. Cohesity può essere fornito come servizio, in auto-gestione, o erogato da un partner autorizzato Cohesity.