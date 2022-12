James Blake rafforza Cohesity

Cohesity, leader nella gestione dei dati, ha nominato James Blake a Field Chief Information Security Officer (CISO) in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Blake svolgerà un ruolo chiave nell’ambito della consulenza alle organizzazioni. Le aiuterà a unire i mondi della sicurezza e della gestione dei dati e a costruire una strategia ottimale di resilienza informatica e recovery da un’unica piattaforma di data management.

Già dirigente di Rubrik e ServiceNow

Esperto di sicurezza, Blake ha trascorso gran parte degli ultimi vent’anni a costruire le capacità preventive e investigative end-to-end delle operazioni informatiche. Lo ha fatto per il più grande rivenditore fisico del mondo, per un’azienda tecnologica, per una software house, per una società di logistica. E anche per una compagnia petrolifera, oltre che per altre organizzazioni. In questo ruolo è stato a contatto diretto con i clienti, occupandosi di incidenti di sicurezza e degli effetti prodotti dalla mancanza di resilienza, compresi i wipers da parte di Stati nazionali e gli attacchi ransomware. Blake è stato anche uno dei co-fondatori della conferenza Security BSides di Londra Ed inoltre è stato il presidente inaugurale della Cyber Information Sharing Partnership del National Cyber Security Centre.

Una profonda esperienza in resilienza informatica strategica e operativa

Prima di entrare in Cohesity, Blake è stato CISO di Rubrik. Ancora prima di ricoprire quest’ultimo ruolo, è stato Advisory Chief Information Security Officer di ServiceNow. In entrambe le posizioni ha collaborato con i manager di più alto livello delle organizzazioni FTSE 100 e Fortune 100. Ha contribuito alla creazione e alla realizzazione di strategie e strumenti per migliorare l’efficacia e l’efficienza della resilienza informatica nell’attuale ambiente operativo.

“Sono entusiasta di avere nel nostro team James Blake, che metterà a disposizione dei nostri clienti EMEA la sua profonda esperienza in materia di sicurezza”. Ha dichiarato Matt Waxman, Chief Solutions Officer di Cohesity. “L’esperienza maturata negli anni garantisce quindi a James il background necessario per comprendere i problemi e i vincoli operativi dei clienti in diversi settori verticali e per lavorare alla pari con i dirigenti di più alto livello per sviluppare soluzioni pragmatiche. È in grado di offrire consulenza a clienti, prospect e partner per aiutarli a costruire una strategia efficace di resilienza informatica e recovery”.

About Cohesity

E’ leader nella sicurezza e gestione dei dati. Rende facile proteggere, gestire e generare valore dai dati – nel data center, nelle reti edge, e in cloud. È disponibile una suite completa di servizi consolidati su un’unica piattaforma di dati multicloud. Anche backup e ripristino, disaster recovery, servizi di file e oggetti, dev/test, conformità dei dati, sicurezza e analisi – riducendo la complessità ed eliminando la frammentazione massiva dei dati. Cohesity può essere fornito come servizio, in auto-gestione, o erogato da un partner autorizzato Cohesity.