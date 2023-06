Kapia-RGI si affida a Patricia Fouqueray

RGI Group, (software per il settore assicurativo), ha nominato Patricia Fouqueray Country Manager per la Francia.

Fouqueray succede a Christophe Quesne che diventa Advisor

Appassionata delle sfide tecnologiche della trasformazione digitale, Fouqueray è un’affermata senior executive con oltre 25 anni di esperienza nell’industria del software. Ha ricoperto diversi ruoli operativi e dirigenziali in Francia e all’estero.

Proprio queste caratteristiche le hanno permesso di contribuire alla crescita di alcuni fra i più importanti software provider europei e mondiali. In particolare, dal 2018 Patricia ha ricoperto il ruolo di Managing Director di BlackRock Solutions per i clienti Aladdin in Francia, Belgio, Lussemburgo, Italia e Spagna.

Un preziosa capacità consulenziale in materia di crescita aziendale

Christophe Quesne assume il ruolo di Advisor e supporterà Patricia e il CdA nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. Mette quindi a disposizione la sua vasta esperienza nel settore e la sua preziosa capacità consulenziale in materia di crescita aziendale e opportunità di acquisizioni.

Federico della Casa, CEO di RGI Group

“Sono particolarmente lieto di dare il benvenuto a Patricia nel nostro team”. Dice dichiarato Federico della Casa, CEO di RGI Group. “Patricia darà un importante contributo nel mettere in atto i contenuti del Piano Strategico del Gruppo per i prossimi cinque anni. Christophe nel nuovo ruolo continuerà a contribuire alla crescita del Gruppo mettendo a disposizione la sua preziosa consulenza “.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di RGI Group e di un team di lavoro estremamente competente. Il mio obiettivo? Ampliare e consolidare la crescita del Gruppo all’interno dell’industria assicurativa francese”. Ha dettoPatricia Fouqueray ha così commentato.

Puntiamo al top player della tecnologia assicurativa in Francia e nel mondo

“Patricia è una leader di talento, certamente in grado di supportare l’azienda nel percorso di crescita e affermazione della leadership come top player della tecnologia assicurativa in Francia e nel mondo. È la persona giusta per portare avanti la strategia che abbiamo sviluppato per KAPIA-RGI e per il Gruppo e che sarò felice di continuare a sostenere grazie al mio nuovo ruolo di Advisor”.

Chi è RGI

RGI è una società indipendente, con sede a Milano e Ivrea (Italia), leader nella fornitura di sistemi software core per il mercato assicurativo europeo. Ha un’offerta completa e modulare, per la gestione dei processi assicurativi core, tra cui la policy administration, il customer engagement. Inoltre la gestione dei sinistri, la gestione della rete vendita e distribuzione nei mercati Vita e Danni. Con un team di 1.200 professionisti specializzati in IT e business assicurativo, con un know how all’avanguardia nella customer experience. Con 13 sedi in 6 paesi, RGI è leader nella trasformazione digitale del settore assicurativo europeo. Ha collaborato con oltre 150 compagnie assicurative e 200 broker in diverse aree geografiche.