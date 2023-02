Jia Wei e Cristina Caricato affiancano Xiaomi

Jia Wei e Cristina Caricato entrano nel top management, di Xiaomi che continua a consolidare ed accrescere la propria posizione nel mercato dell’Europa Occidentale.

In seguito all’incarico affidato a Cristina Caricato come Head of PR Western Europe, Xiaomi annuncia oggi anche la nuova nomina di Jia Wei a Head of Marketing Western Europe. L’annuncio si inserisce all’interno della strategia dell’azienda di consolidare e accrescere la posizione di Xiaomi nel mercato dell’Europa Occidentale. Attraverso la promozione di figure professionali femminili dal ruolo chiave, Xiaomi contribuisce alla riduzione del divario di genere. Persegue parallelamente i suoi obiettivi di valorizzazione del talento in un settore competitivo sempre più dinamico.

Chi è Jia Wei

Jia Wei, professionista con esperienza internazionale nel mondo del marketing e della tecnologia, vanta quasi un decennio di attività, come responsabile Marketing e PR. Il suo è stato un percorso in rapida ascesa, passando da ruoli di project management, a Key Account Manager e infine al ruolo di Marketing and PR Director.

Entrata in Xiaomi nel 2019, e selezionata nel 2020 tra i Top 20 CMO “Marketing Dream Team” secondo IPMARK, Jia Wei ha guidato il reparto marketing di Xiaomi Iberia per più di tre anni. Con la nuova carica di Head of Marketing Western Europe, gestirà la comunicazione di sette mercati.

Chi è Cristina Caricato

Laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università Cattolica di Milano, Cristina Caricato ha lavorato per otto anni in un’importante agenzia di comunicazione multinazionale. Ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità per clienti di alto profilo nel mercato italiano e internazionale. Le sue capacità riconosciute nel settore ha contribuito a posizionarla tra le Unstoppable Women italiane, secondo Startupitalia. Dopo aver ricoperto per tre anni il ruolo di PR Manager di Xiaomi Italia, è stata nominata Head of PR Western Europe, riportando direttamente a Jia Wei. E inoltre coordinando le attività dei Paesi dell’UEO e implementando strategie di comunicazione congiunte

Chi è Xiaomi

Xiaomi Corporation è stata fondata nell’aprile 2010 e quotata al Main Board della Borsa di Hong Kong (1810.HK) il 9 luglio 2018. E’ un’azienda di elettronica di consumo e di manifattura intelligente con alla base smartphone e dispositivi smart interconnessi da una piattaforma Internet of Things (IoT).

Mira costantemente a innovazioni e a un’esperienza utente di alta qualità e un’efficienza operativa. L’azienda costruisce incessantemente prodotti sorprendenti a prezzi onesti per permettere a tutti nel mondo di godersi una vita migliore attraverso tecnologie innovative. Xiaomi è una delle aziende leader al mondo nel settore degli smartphone.