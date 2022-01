Italgas coopta Qinjing Shen

Il CdA di Italgas ai sensi dell’art. 2386, comma 1, Codice civile, e dell’art. 13.7 dello Statuto sociale di Italgas, ha cooptato l’Ing. Qinjing Shen. Il suo ruolo sarà quello di amministratore non esecutivo e non indipendente della Società.

La nomina è avvenuta a seguito delle dimissioni rassegnate dall’Ing. Yunpeng He, consigliere non esecutivo e non indipendente e membro del Comitato Sostenibilità della Società.

Preso atto delle dichiarazioni e della documentazione presentate, il CdA, ha provveduto ad accertare in capo all’Ing. Qinjing Shen il possesso dei requisiti prescritti: Inoltre ha verificato la normativa applicabile e dallo Statuto sociale per l’assunzione della carica. Oltre che verificare il rispetto dei limiti al cumulo di incarichi in base all’orientamento adottato dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, infine, a nominare il consigliere Shen componente del Comitato Sostenibilità, in sostituzione del dimissionario Ing Yunpeng He. L’amministratore cooptato resterà in carica fino alla prossima assemblea ai sensi di legge e dello Statuto sociale di Italgas.

Qinjing Shen – che non detiene azioni di Italgas – è laureato con Master’s Degree in Electrical Power System Engineering presso la Zhejiang University, Cina, E’ membro del Consiglio di Amministrazione di CDP RETI S.p.A. e Chief Representative per State Grid in Italia.

Share