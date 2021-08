Intesa Sanpaolo porta LTC verso il green

Intesa Sanpaolo ha finanziato LTC Group per l’acquisto di nuovi macchinari per gli stabilimenti di Legnano Teknoelectric Company e la controllata Legnano Teknoelectric Company Middle East di Dubai. Per questa iniziativa Intesa Sanpaolo ha investito 10 milioni di euro e 5 milioni di dollari USA.

A caccia di risparmio

LTC Group è considerata un’eccellenza italiana in un settore ad alta specializzazione vocata a uno sviluppo green e sostenibile. I nuovi macchinari acquistati con il finanziamento di Intesa sono dotati di controllo computerizzato, standard di sicurezza e facilità di interazione. I nuovi macchinari quindi consentiranno di ottimizzare i processi e di realizzare un consistente risparmio di ingenti risorse. Queste sono pari a 410.000 KW di energia per la produzione italiana e di 145.000 KW per il sito di Dubai.

“Ci piacerebbe che l’accordo raggiunto rappresentasse una spinta verso obiettivi di sostenibilità per l’intero ecosistema italiano”.

Leader nella lavorazione di nuclei magnetici

L’attività della LTC Group copre l’intero ciclo della lavorazione di nuclei magnetici per trasformatori e reattori. Il gruppo impiega 600 persone in 5 unità produttive, quattro in provincia di Milano e una a Dubai. Nel 2021 il gruppo ha inaugurato il nuovo quartiere generale “Casa LTC Group”, con soluzioni innovative per il benessere delle persone.

Teresio Testa direttore regionale di Intesa Sanpaolo

“Si sta scrivendo una nuova pagina dell’economia italiana. Le eccellenze imprenditoriali come LTC Group capaci di innovare in un’ottica digitale, green e sostenibile, faranno la differenza. Ecco perchè Intesa Sanpaolo ha scelto di essere tra le prime banche a dedicare ingenti risorse e condizioni vantaggiose per accompagnare le aziende in questo processo. Inoltre i nostri team di ingegneri sono disponibili a valutare assieme i progetti. Questo per accelerare gli investimenti e migliorarne l’efficacia”.

Share