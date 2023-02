Intellera ricerca 300 professionisti

Intellera Consulting avvia una campagna di assunzioni di 300 nuovi profili da inserire entro giugno 2023 a sostegno della forte crescita del business. Un nuovo piano di reclutamento, che si aggiunge ai 250 profili già assunti da giugno a dicembre 2022. Obiettivo: raggiungere una rete di circa 1500 professionisti, tra dipendenti e consulenti esterni, entro il termine del prossimo anno fiscale.

Senior Associate, Manager, Senior Manager, Director

È un percorso di costante sviluppo quello che caratterizza la società di consulenza per il settore pubblico e privato, nazionale e internazionale, nata nel 2021. Questo attraverso un’operazione di management buyout dei partner della linea di business dedicata alla PA e all’Healthcare di PwC Italia, con il supporto del Fondo Gyrus Capital.

Un percorso che, a fronte di una crescita del 35% del fatturato nell’ultimo anno, ha portato l’azienda oggi a oltre 1200 professionisti attivi nelle diverse sedi di Roma, Milano. E altre 14 città sul territorio nazionale e internazionale, grazie all’apertura della più recente sede di Bruxelles. In 16 mesi di attività, Intellera ha raddoppiato la forza lavoro e nel 2023 ha ottenuto la certificazione Top Employers per l’eccellenza nelle politiche e strategie HR.

Andrea Gabardo, Amministratore Delegato di Intellera Consulting

“Siamo alla ricerca dei migliori talenti per proseguire la crescita: cerchiamo persone che abbiano voglia di collaborare con noi ed i nostri Clienti allo sviluppo digitale del Paese. I nuovi ingressi entreranno a far parte di una realtà dinamica e con obiettivi ambiziosi. Inoltre un ambiente lavorativo aperto, inclusivo e collaborativo, scevro da rigide gerarchie organizzative e fortemente orientato alla sostenibilità. E anche alla responsabilità sociale, dove tutti possono coltivare il proprio potenziale e indirizzare le proprie ambizioni e i propri interessi”.

Il 30% delle nuove assunzioni di Intellera riguarda profili di stage, apprendistato professionalizzante e Associate. Il 50% Senior Associate e Manager. Il 20% Senior Manager, Director o Associate Partner. I neoassunti saranno inseriti con una modalità di lavoro flessibile. Avranno la possibilità di lavorare da remoto fino al 60% delle ore o in ufficio, soprattutto per momenti di collaborazione e condivisione.

Le sedi di lavoro distribuite su tutto il territorio nazionale offrono anche l’opportunità a professionisti originari del Sud di fare rientro nei territori di origine. Questo per contribuire a diventare motori del rinnovamento delle amministrazioni e società locali sulla scorta della spinta del PNRR. Opereranno in due centri di competenza recentemente aperti a Palermo e Salerno (The Nest).

In Intellera l’età media è 34 anni e il 78% dell’organico è composto dalle Generazioni Y e Z, con un’equa distribuzione di genere, in cui le donne rappresentano il 48% del personale. A tutti i profili l’azienda offre percorsi professionali manageriali e tecnici, un piano di carriera basato sul merito e percorsi di formazione continua per lo sviluppo di competenze sia tecniche che soft. Oltre il 50% dei professionisti ha conseguito le principali certificazioni su program e project management. I nuovi assunti potranno usufruire di un piano welfare a 360 gradi, che prevede una piattaforma dedicata con contributi a carico azienda, polizze assicurative, contributi per asili nido e altri contributi.

Facilitazioni e benefit

Per tutti i laureati neoassunti con età fino a 28 anni, inoltre, è previsto un programma di induction biennale. Un percorso di formazione tecnica e manageriale. Inoltre la possibilità di un terzo anno di attività collaborative rivolte al sociale e progetti definiti in collaborazione con alcune NGO partner. Per gli ingressi più senior, invece, Intellera offre un piano formativo annuale per tutti i Manager con il rilascio finale di open badge. Un piano per l’acquisizione di certificazioni professionali. L’affiancamento di un tutor lungo tutto il ciclo del performance management annuale. Obiettivo: indirizzare gli sforzi e gli interessi dei collaboratori verso l’ottimizzazione del personal e organizational reward. È possibile inviare il CV attraverso la sezione Careers del sito e/o candidarsi alle job vacancy sulla pagina LinkedIn aziendale, sezione Lavoro.