Intellera Consulting ha un nuovo Ad

Intellera Consulting, insieme ai partner del Fondo Gyrus Capital, ha nominato Andrea Gabardo come nuovo Amministratore Delegato della società. Nata nel 2021 attraverso un’operazione di management buyout della divisione dedicata alla PA e all’Healthcare di PwC Italia la società di consulenza è guidata da Giancarlo Senatore.

Chi è Andrea Gabardo

Prima di Intellera, Gabardo ha sviluppato una lunga esperienza in Accenture, Hewlett Packard, Arthur Andersen. Ha maturato crescenti responsabilità e gestendo rilevanti progetti di trasformazione e digitalizzazione nel settore pubblico e privato. Sposato con due figli, Andrea è un appassionato di storia contemporanea. Nel tempo libero, ama stare con la famiglia e sciare.

Al fianco della Publica Amministrazione

“Ognuno di noi, in Intellera, sente la responsabilità dei processi che supportiamo ogni giorno con grande passione. Comincio il nuovo incarico ispirandomi all’energia, all’entusiasmo e ai valori positivi che animano i miei colleghi più giovani. Il nostro impegno è affiancare i nostri clienti, innanzitutto pubblici, per reagire positivamente alle crisi in atto e per sviluppare nuovi servizi per la collettività, orientati alla resilienza, all’inclusività e alla sostenibilità”. Ha detto Gabardo.

… e delle Istituzioni Comunitarie

“Il nostro primo anno è andato oltre ogni aspettativa in termini di risultati raggiunti e il secondo in corso ci vede marciare ampiamente oltre gli obiettivi di piano. Accanto ai settori della PA e della Sanità, principali ambiti di riferimento, cresciamo nel settore privato. Inoltre rafforziamo la nostra presenza sul mercato internazionale e delle Istituzioni Comunitarie”.

Chi è Intellera Consulting

E’ una società di consulenza organizzativa, gestionale e tecnologica al servizio del settore pubblico e privato nata nel 2021 attraverso un’operazione di management buyout supportata del Fondo Gyrus Capital. Un team di professionisti che hanno accettato la sfida di costruire una nuova realtà per sostenere l’innovazione e la trasformazione digitale del Paese. Prima consulting firm nel settore pubblico in Italia per volume di affari, Intellera Consulting è una società indipendente che abbina esperienza e agilità operativa e decisionale.