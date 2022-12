Infobip vola verso obiettivi ambiziosi con Ben Lewis

Infobip nomina Ben Lewis Vice President of Marketing and Growth. Ben sarà a capo della divisione Marketing e Growth di Infobip. Inoltre sarà responsabile della crescita delle quote di mercato e della brand awareness dell’azienda per raggiungere i propri ambiziosi obiettivi di crescita. Grazie a un approccio customer-centric, si occuperà di garantire il posizionamento di Infobip come piattaforma di comunicazione omnichannel completa per ogni piattaforma.

Aumentare la notorietà del marchio

Le sue principali priorità includono il posizionamento del marchio One Communications Platform di Infobip presso tutti i target e i canali per aumentarne la notorietà. Migliorerà anche le attività di marketing e crescita introducendo, ad esempio, nuove iniziative come l’account-based marketing. Inoltre, collegando i team di marketing e crescita dell’azienda a livello globale, Ben riuscirà ad uniformare tutte le regioni sullo stesso obiettivo.

Costruire la brand equity

A medio termine, Ben costruirà la brand equity a livello globale e promuoverà un maggiore impegno con i principali clienti critici della piattaforma aziendale. Garantirà inoltre una maggiore visibilità dell’offerta self-service di Infobip.

Ivan Ostojić, Chief Business Officer di Infobip

“E’ orientata alla crescita dei profitti e il team Marketing & Growth è fondamentale per il nostro successo. Per raggiungere tali risultati, tutti i team devono essere allineati e concentrati sullo stesso obiettivo. L’unione dei team Marketing e Growth sotto la nuova guida di Ben consente di unificare le nostre funzioni go-to-market end-to-end, dalla strategia alle campagne. Ben è un leader marketing eccezionale con una grande esperienza nel settore. Inoltre, avendo lavorato in Infobip già da qualche tempo, conosce a fondo la nostra attività. Ci impegniamo a valorizzare le nostre persone, aiutandole a dare il meglio di sé e a fare il salto di qualità, cosa che Ben dimostra con questa nuova nomina”.

Specializzato in comunicazione omnichannel

Ben, responsabile di un team globale, vanta un’esperienza significativa nella comunicazione omnichannel a livello mondiale. In precedenza è stato Strategic Commercial Innovation di Infobip. Prima, Ben è stato Director of Revenue Operations presso il peso massimo della messaggistica statunitense OpenMarket. Acquisito da Infobip nel 2020, Ben è entrato in OpenMarket partendo da una start-up tech nel 2016. Dopo l’acquisizione di OpenMarket, Ben ha gestito la transizione dei team sales e account, lavorando a stretto contatto con il team esecutivo.

Ben Lewis, Vice President of Marketing and Growth di Infobip

“Avendo lavorato con Infobip e il suo team esecutivo fin dall’acquisizione di OpenMarket, ho potuto constatare di persona l’ampiezza e la profondità del suo organico. Infobip ha riscosso un enorme successo fino ad oggi e vanta solide relazioni con clienti come Microsoft e Adobe e partner come la piattaforma CRM HubSpot e la piattaforma di workflow ServiceNow”.