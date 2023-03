Infobip ha un nuovo Chief Financial Officer

Infobip nomina Richard Kraska come Chief Financial Officer (CFO). Richard vanta una solida esperienza in ambito finanziario, avendo già ricoperto ruoli di CFO in diverse aziende di software. Guiderà il team finance di Infobip accompagnando l’azienda in una nuova fase di ambiziosa crescita. Consoliderà la sua posizione di leader nelle comunicazioni omnichannel full-stack per ogni piattaforma.

Infobip continua a puntare a una crescita ambiziosa

Richard proviene da RealPage, una piattaforma software leader nel mercato immobiliare del valore di 250 miliardi di dollari, dove ha ricoperto il ruolo di CFO. In precedenza, ha ricoperto lo stesso ruolo nell’azienda IT Rocket Software, dove ha gestito trasformazioni in ambito finanziario per favorire la crescita complessiva del business. In precedenza figurano posizioni di leadership presso l’azienda di hard disk Western Digital nella Silicon Valley. E’ stato 16 anni presso GE. Nel corso della sua carriera, ha sviluppato un’ampia conoscenza del business, avendo lavorato in ambito media, dei servizi finanziari, del petrolio e del gas, della sanità, ma non solo.

Entra a far parte di Infobip in un periodo di crescita significativa

La piattaforma ha ampliato la sua portata globale e la sua offerta con diverse acquisizioni, tra cui il colosso della messaggistica OpenMarket e il provider VOIP Peerless Network negli Usa. Infobip ha acquisito la società di conferenze per sviluppatori Shift e la rivista tecnologica Netokracija per sostenere la sua strategia nei confronti degli sviluppatori. Juniper Research ha classificato Infobip come il più importante provider CPaaS tra i 19 vendor considerari, superando tutti i suoi competitor.

Silvio Kutić CEO di Infobip

“Secondo la ricerca di Juniper, il mercato CPaaS raddoppierà nei prossimi quattro anni. Infobip sta quindi capitalizzando questa crescita e rafforzando la propria posizione di fornitore CPaaS leader di mercato. La nostra continua espansione riflette il fatto che i clienti richiedono sempre più interazioni semplici ed efficaci tra aziende, persone e cose. Richard è un leader finanziario che comprende il nostro business e il nostro mercato. Questo grazie ad una notevole esperienza nella gestione delle funzioni finanziarie all’interno di aziende di software innovative. E soprattutto in rapida crescita. Con il suo ingresso, siamo fiduciosi nel nostro obiettivo di raggiungere una crescita redditizia ambiziosa”.

Il precedente direttore finanziario Mario Baburić lascia l’azienda per intraprendere un nuovo percorso professionale dopo quasi quattro anni nel team dirigenziale di Infobip.