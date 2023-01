Ilaria D’Aquila in ManpowerGroup Italia

ManpowerGroup ha nominato Ilaria D’Aquila come People & Culture Director Italia. Il suo compito sarà valorizzare e far crescere le persone di ManpowerGroup. Attraverso lo sviluppo delle loro competenze e dell’organizzazione, promuovere un ambiente di lavoro positivo nell’ambito della cultura e dei valori del Gruppo. Inoltre dovrà attrarre talenti per la continua evoluzione delle funzioni e dei brand.

Esperienza ventennale nell’ambito delle risorse umane

D’Aquila vanta un’esperienza ventennale nell’ambito delle risorse umane, settore a cui si è dedicata fin dopo la laurea in Scienze politiche conseguita all’Università di Pisa. Durante la sua carriera ha guidato team HR nei settori più diversi, dall’automotive ai servizi, dalla logistica all’alimentare. Prima di entrare in ManpowerGroup ha svolto il ruolo di Human Resources and Organization Director in Elior Group dove ha contribuito alla trasformazione e sviluppo di una rete di oltre 1500 locali e 10mila collaboratori.

Anna Gionfriddo, Amministratrice Delegata di ManpowerGroup Italia

“Ilaria D’Aquila avrà un ruolo fondamentale. In ManpowerGroup le persone sono al centro, ed è nostro compito valorizzare le caratteristiche e peculiarità di ciascuno e continuare a sviluppare una chiara e positiva cultura aziendale. Questa è la chiave che ci consente di essere diversi, unici e, non da ultimo, innovativi. Oggi siamo chiamati a sfide molto importanti, come affrontare la crescente carenza di competenze. E inoltre a contribuire ad accelerare upskilling e reskilling delle persone, per aiutarle a prepararsi ad un futuro lavorativo più digitale e veloce. Solo attraverso la crescita continua delle nostre persone potremo portare avanti la nostra mission e far crescere i talenti su ampia scala”.

“Ho un compito importante e stimolante come occuparmi delle persone in un’azienda che lavora proprio con le persone, per le aziende, seguendole in tutto il loro ciclo di vita professionale. Oggi le organizzazioni sono chiamate a sviluppare un ambiente di lavoro dove i collaboratori possano sentirsi a proprio agio, percepiscano l’attenzione al loro personale benessere. Inoltre possano crescere e sviluppare le loro competenze. In un contesto come quello di ManpowerGroup saremo in grado di guidare il cambiamento e creare valore per la nostra organizzazione e l’intera comunità.” Ha detto Ilaria D’Aquila.

Chi è ManpowerGroup Italia

Presente in Italia dal 1994, realizza e offre soluzioni strategiche per la gestione delle risorse umane: ricerca, selezione e valutazione di personale per tutte le posizioni professionali. Dalla somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato alla pianificazione e realizzazione di progetti di formazione. Ai talent & career management; servizi di outsourcing. ManpowerGroup crea valore per imprese e individui affiancandoli nel raggiungimento dei propri obiettivi di business e di carriera. Attraverso una rete di oltre 200 uffici, impiega 1.800 persone su tutto il territorio nazionale.