Anna Gionfriddo è il nuovo boss di ManpowerGroup Italia

Anna Gionfriddo è il nuovo ad di ManpowerGroup Italia, società di gestione delle risorse umane e del lavoro sul mercato italiano.

Gionfriddo porta all’interno di ManpowerGroup Italia la sua conoscenza del business e del mercato, nonché la sua competenza nel formare e far crescere i talenti. Negli ultimi anni è stata leader di due importanti brand di ManpowerGroup – Talent Solutions e Manpower.

Secondo Gionfriddo nella gestione e nelle soluzioni per le risorse umane, la leadership richiede una visione sul mercato del lavoro e una profonda conoscenza delle sue dinamiche. A partire dall’interpretazione delle tendenze. “E’ inoltre fondamentale la capacità di guidare un gruppo che in Italia è composto da 2mila persone, verso il futuro del lavoro. I cambiamenti del mondo del lavoro sono una delle sfide cruciali del mercato. Si impongono nuovi modelli di lavoro, le competenze richieste alle persone cambiano continuamente. Inoltre la necessità di upskilling e reskilling è stringente e allo stesso tempo le aziende rilevano carenza di talenti e necessità di soluzioni innovative”.

Chi è Anna Gionfriddo

Fa il proprio ingresso in ManpowerGroup Italia come Direttore della Training company del Gruppo alla fine del 2015 grazie a una carriera pluriennale in ambito commerciale e in aziende del settore.

L’anno successivo Gionfriddo ricopre l’incarico di branch network director. Nel 2020 le viene assegnato il ruolo di Manpower Brand Italy Director. Una business line che comprende anche Manpower TBO (Task Based Outsourcing) e Manpower Academy, il Training Center della società.

Ha conseguito una laurea in Scienze Politiche presso l’università di Padova e una specializzazione in General Management presso INSEAD. È vicepresidente di Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il lavoro, ed è membro del cda di JA Italia, di cui ManpowerGroup è partner. Fa parte del CAB, Corporate Advisory Board di Roma del MIP, School of Management del Politecnico di Milano.