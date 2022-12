Il business della cannella secondo Innovhub

Innovhub SSI punta sulla cannella e sui suoi effetti terapeutici e per farlo ha realizzato un poster sugli estratti della spezia. “Food as medicine: UHPLC-PDA-HRMS characterization of active compounds in cinnamon extract before and after simulated digestion“, è il suo titolo. Il progetto è frutto della collaborazione con l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Un progetto curato da F. Romaniello, P. Fusari, S. Pagliari, A. Bulbarelli, P. Rovellini.

Cannella forever

Un risultato raggiunto grazie all’impiego della spettrometria di massa in alta risoluzione per l’analisi degli alimenti, di cui si è trattato alla conferenza “MS Food Day“. L’effetto antinfiammatorio dell’estratto di cannella è stato dimostrato in vari modelli di malattie infiammatorie come la colite e l’artrite. Ricerche e studi di caratterizzazione presenti in letteratura si riferiscono solo agli estratti della spezia ma non al prodotto della digestione, tipico delle assunzioni orali. Per tale motivo si è deciso di effettuare una caratterizzazione UHPLC-PDA-HRMS untargeted degli estratti di cannella non solo prima ma anche dopo la digestione gastrointestinale.

Chi è Innovhub Stazioni Sperimentali

Innovhub Stazioni Sperimentali per l’Industria s.r.l., è il centro nazionale di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico che opera in diversi ambiti industriali. Dall’energia al settore alimentare, e più in generale al manifatturiero avanzato dei distretti italiani, passando per le biotecnologie, le nanotecnologie e la bioeconomia. Fa parte di Enterprise Europe Network, rete che nasce nel 2008 per volontà della Commissione Europea, per il supporto all’internazionalizzazione e all’innovazione di aziende. Ma anche di centri di ricerca e che si avvale di 700 partner distribuiti in oltre 60 paesi in tutto il mondo.