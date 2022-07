GXO nomina Renzo e Vercellotti sale in EY Italy Assurance

GXO Logistics ha nominato Alessandro Renzo direttore generale di GXO per l’Italia e la Svizzera. Prenderà il posto di Ube Gaspari, che va in pensione dopo 25 anni di lavoro in azienda.

Dopo la laurea al Politecnico di Milano, dove ha studiato ingegneria gestionale, Renzo ha iniziato la sua carriera in GXO nell’ingegneria operativa nel 2007. Ha ricoperto diversi ruoli, tra cui quello di Business Development, Business Unit Director e infine Operations Director, prima di essere nominato Direttore Generale.

Le business unit italiane e svizzere di GXO comprendono più di 40 siti per un totale di circa 1,2 milioni di mq di spazio in cui l’azienda gestisce la logistica per quasi 100 clienti. Principalmente nei settori dell’e-commerce, della moda e del lusso, della vendita al dettaglio, della bellezza e della cosmetica, della farmaceutica, dei beni di largo consumo e dell’elettronica. Questi siti includono un nuovo magazzino multicliente all’avanguardia di 20.000 mq per il settore farmaceutico. La struttura di Settala, in Italia, è dotata di tecnologia, temperatura controllata e sistemi ambientali all’avanguardia per ottimizzare stoccaggio, distribuzione. E anche il co-packing e la gestione dei resi dei prodotti farmaceutici.

MASSIMILIANO VERCELLOTTI NUOVO ASSURANCE LEADER DI EY IN ITALIA

Vercellotti succede a Simone Scettri che conclude il proprio mandato dopo 2 anni alla guida della service line Assurance. Assume il ruolo di EY Italy Assurance Leader. Prende la guida della service line specializzata in servizi di audit, financial accounting advisory services, forensic & integrity services. E con un ruolo sempre più importante per i servizi di sostenibilità.

Vercellotti avrà il compito di consolidare la crescita della service line Assurance, che oggi conta 1.600 persone che operano su tutto il territorio italiano in 17 sedi. Inoltre accelerare la trasformazione del modello di business investendo sulla tecnologia, competenze settoriali e talento.

Massimiliano Vercellotti, 45 anni e laureato in Economia e Legislazione d’Impresa all’Università Cattolica di Milano, è iscritto al registro dei revisori contabili e all’Ordine dei Commercialisti di Milano. Ha oltre 20 anni di esperienza in EY nei servizi di contabilità e revisione per clienti italiani quotati. E anche per società internazionali nei settori Diversified Industrial Products, Food & Beverage, Renewable Energy e Retail & Consumer Products.

Possiede una conoscenza approfondita dei GAAP italiani. Degli International Financial Reporting Standards, degli US GAAP e delle regole SEC. Nel suo percorso in EY ha inoltre ricoperto per 5 anni il ruolo di Talent Leader per Assurance, introducendo programmi innovativi per la crescita di giovani talenti e iniziative di ascolto delle persone. Ha creato i presupposti per la trasformazione digitale di Assurance e per il lancio dello smart delivery model dell’Audit.