Ginvest approva il piano ’24-’26

Ginvest è un gruppo specializzato nella progettazione, sviluppo, vendita e locazione immobiliare, nella gestione di immobili a reddito. E inoltre nella riqualificazione energetica degli edifici. Il gruppo ha approvato il piano industriale per il triennio 2024-2026.

Un piano equilibrato e comprensivo delle variabili di mercato

Il piano industriale, che aggiorna quello precedente 2023-2025, recentemente presentato agli istituti di Credito con cui collabora il Gruppo, tiene conto del contesto macroeconomico. E inoltre della situazione del settore immobiliare a fine 2023, profondamente cambiata rispetto agli ultimi anni in cui erano in vigore gli incentivi del bonus 110%. Inoltre, il piano ipotizza scenari differenti e prende in considerazione i due mercati in cui opera il Gruppo. Quello residenziale e quello commerciale, ridimensionando le prospettive del mercato della riqualificazione energetica degli edifici. Questo a seguito della riduzione degli incentivi fiscali.

Investimenti a sostegno della crescita

Da un punto di vista previsionale, il piano industriale prevede investimenti a sostegno della crescita da parte di Ginvest con focus nelle zone del Nord Ovest. In particolare nella Provincia di Como, e considera un andamento dei volumi e della marginalità in linea con gli anni pre incentivi pubblici.

Mercato Residenziale

E’ prevista la conferma dei livelli produttivi nel mercato già oggi presidiato dal Gruppo Si ipotizzano la costruzione costante di 100 unità abitative annue nel triennio, la vendita di 100 unità nel 2024, 90 nel 2025 e 80 nel 2026. Infine l’affitto del 90% delle unità residue. Per attenuare la contrazione dei ricavi dal settore della riqualificazione energetica degli edifici, si prevede di ampliare l’offerta del gruppo con immobili residenziali. Immobili in territori oggi non ancora presidiati, sui quali si prevede un investimento di circa Euro 12 milioni. Per questo è prevista la costruzione di una sessantina di nuovi appartamenti, di cui il 20% in locazione e il restante 80% in vendita, sia nel 2025 sia nel 2026.

Mercato Commerciale

Il Gruppo ha in previsione di valutare investimenti in nuove aree da sviluppare a destinazione commerciale. Per queste aree sono già deliberati oltre 3 milioni di Euro ed intenzione della società prevedere in futuro ulteriori investimenti.

Luca Guffanti, Amministratore Delegato di Ginvest

“Il piano industriale per il triennio 2024-2026 è molto sfidante. Ma anche concreto con obiettivi di medio lungo termine che vedono un focus sugli investimenti e sulla crescita, con un occhio attento alla già ottima marginalità. La strategia di crescita punta a investimenti in un’area geografica specifica. Mi riferisco a quella del Nord Ovest e in particolare quella a Nord di Milano, vicino al Confine svizzero. Area che riteniamo essere quella a maggior ritorno degli investimenti”.

About Ginvest

Ginvest S.p.A. è la holding di Ginvest Group, attivo nel settore Real Estate dal 1972. La Società ha sede a Guanzate, in provincia di Como. L’azienda si occupa della progettazione, sviluppo, vendita e locazione di diverse categorie di proprietà immobiliari. Residenziali, per l’industria, per la logistica ed il commercio, plessi scolastici e sportivi e strutture per la sanità. Il mercato di riferimento è principalmente concentrato nell’area a Nord di Milano e fino al confine svizzero, un territorio particolarmente ricco.

Da 50 anni la Società mette a disposizione il proprio expertise per seguire ogni fase del processo di costruzione e gestione immobiliare. Dalla sola costruzione a sistemi di offerta più complessi. Come la progettazione urbanistica, architettonica, strutturale, esecutiva ed impiantistica e la gestione delle manutenzioni e della conduzione dell’immobile. Ginvest è dotata al proprio interno di una struttura specializzata nella commercializzazione delle iniziative immobiliari e dei singoli immobili di diverse tipologie, residenziali, commerciali e industriali.