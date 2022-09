Gianfranco Gazzolo nuovo CEO di Kalypso

Sarà Gianfranco Gazzolo il nuovo CEO di Kalypso, la compagnia di navigazione di proprietà di Rif Line Group.

Competenza e professionalità

Con oltre 30 anni di esperienza alle spalle, con focus specifico sulla logistica via mare e una solida preparazione come Shipping Agent e Managing Director, Gazzolo è stato scelto per la sua competenza e professionalità. Inoltre per la sua capacità di guardare oltre i dati, per poter aprire a mercati e rotte sempre più strategici per il commercio italiano e internazionale.

Da Giacarta all’Italia in 15 giorni

Del resto, Kalypso, sin dalla sua nascita, ha fatto registrare una crescita continua, aggiungendo sempre nuovi porti alla sua offerta. Tra le ultime novità della compagnia, anche la nuova rotta che collega il porto di Giacarta con quelli italiani di Salerno, La Spezia e Civitavecchia, con un tempo di transito di soli 15 giorni.

Vogliamo fare crescere il numero delle rotte

“In poco più di un anno Kalypso ha costruito un network solido in grado di offrire ai propri clienti un servizio sempre più efficiente. Entrando in un team di solide professionalità, insieme a Franco Rondini nostro Dg , daremo ulteriore forza e incisività per guidare la Kalypso verso il futuro. Obiettivo di offrire ai clienti un servizio sempre più completo, aumentando le rotte e il numero di navi in flotta”. Ha detto Gianfranco Gazzolo.

“A Gianfranco Gazzolo vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, sono certo che con lui Kalypso potrà continuare a crescere e a far registrare numeri importanti”. Ha aggiunto Francesco Isola, CEO di Rif Line Group e presidente di Kalypso.

__