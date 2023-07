Gesco accoglie Antonella Mansi e Andrea Casini

Antonella Mansi (già presidente Fondazione Monte Paschi) e Andrea Casini (ex Unicredit) entrano nel Cda di Gesco.

Si tratta di una delle maggiori Energy Service Company (Esco) indipendenti operanti in Italia. Ha un fatturato di oltre 27 milioni di euro e più di 50 dipendenti. Nel nuovo CdA siedono quindi Antonella Mansi, imprenditrice ed ex di Fondazione Monte dei Paschi di Siena, e Andrea Casini, ex Co-CEO Commercial Banking Italia di Unicredit.

Andrea Giannini, che ha fondato Gesco nel 2006 e ne è stato Amministratore Unico fino al maggio 2023. E’ stato nominato Presidente e Amministratore Delegato della società.

Chi è Antonella Mansi

Antonella Mansi è azionista e dirigente del Gruppo SolMar Spa, operante principalmente nel settore della chimica di base. Per Nuova Solmine Spa, azienda leader in Italia e nel Mediterraneo nella produzione e nel trading di acido solforico ed oleum, cura i clienti direzionali. Inoltre la logistica e gli acquisti di materia prima. Nell’ambito del Gruppo, è inoltre Presidente di Nuova Solmine Iberia e Consigliere Delegato con rappresentanza di Nuova Solmine France. È Presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana, Presidente di Unicredit Leasing SpA e partecipa all’Advisory Board Italia di Unicredit. È stata Presidente di Banca Federico Del Vecchio e vicepresidente nazionale di Confindustria.

Chi è Andrea Casini

Andrea Casini ha ricoperto incarichi direttivi in diverse consociate estere del gruppo Unicredit. Tra queste Unibank in Slovacchia, Zivnostenska Banka nella Repubblica Ceca e Bulbank in Bulgaria. Dal 2016 al 2021 è stato Co-CEO Commercial Banking Italia di Unicredit e oggi ricopre il ruolo di Senior Financial Advisor per importanti realtà industriali.

Secondo Andrea Giannini la nuova governance ha l’obiettivo di traghettare Gesco verso gli ambiziosi obiettivi del nuovo Piano Industriale 2024-2026. Anni in cui è previsto un importante sviluppo della Società nel proprio settore di appartenenza. “Sono orgoglioso di intraprendere questo percorso assieme a persone del calibro di Andrea e Antonella, che saranno certamente in grado di coadiuvare la crescita di Gesco nei prossimi anni”. Ha detto Giannini.